Yatırım fonuna Hazine’den destek

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Girişimcilik dünyasından gelen ve yurtdışına başarılı satışlar yapan ortaklar tarafından kurulan Boğaziçi Ventures'ın (BV), Gedik Portföy Yönetim (PYŞ) ile kurduğu girişim sermayesi yatırım fonu BV Growth, '1514 Tech-InvestTR Programı' çerçevesinde yapılan tüm değerlendirmelerden başarıyla geçerek, Hazine Bakanlığı'ndan yatırım almaya hak kazanan 5 fondan biri oldu. Global başarı hikâyesi yaratma potansiyeline sahip, büyüme aşaması teknoloji girişimlerine yatırım yapmak üzere kurulan fon, önümüzdeki dönemde aralarında üniversiteler, TÜBİTAK, bireysel emeklilik firmaları ve ülkemizin önde gelen kişi ve kurumlarının da bulunduğu yatırımcı havuzu ile yatırım sürecine başlayacak.Hazine yatırımının ekosistem için büyük önem taşıdığını söyleyen Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özistek, yatırımcıların çok zorlu ve detaylı bir değerlendirme sürecinden geçen fonlara güvenli şekilde yatırım yaparak teknoloji dünyasının yüksek getiri ihtimallerinden faydalanabileceklerini belirtti. BV Growth Fonu'nun, teknoloji girişimlerinin, fon bulmakta en çok zorlandıkları büyüme aşamasına odaklanması sebebiyle ekosisteme katkısının da büyük olacağını kaydeden Özistek, şunları anlattı: "Devletin bu alanda aktif rol alması, geleneksel sermayenin de teknoloji dünyasına yatırım yapmasını hızlandıracak. Teknoloji girişimcilerinin yüksek verim sağlayacağı bir döneme giriyoruz."Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Üyesi ve BV Growth Fonu Yatırım Komitesi Başkanı Kenan Çolpan ise Boğaziçi Ventures'ın sahip olduğu, globalde başarılı olan firmaları yüksek değerlemeler ile satma (exit) tecrübesinin, son derece kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Çolpan, BV Growth Fonu'nun, 300 milyon TL büyüklükle, Türkiye'de yerleşik olduğunu, globale açılma potansiyeline sahip 60 farklı büyüme aşaması teknoloji girişimine yatırım yapmayı planladığını aktardı.Gedik Yatırım CEO'su ve Hub Girişim'in Yönetim Kurulu Başkanı Onur Topaç ise verilen destekle ilgili şunları söyledi: "Ülkemizin sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına girmesi için teknoloji girişimlerinin desteklenmesi ve bu şirketlere yatırımların artması gerekiyor. İstihdamın artırılması ve ülkemizin önemli hedefleri arasında yer alan teknoloji ihracatının artmasına katkı sağlayacak olan BV Growth Fonu'na devletimizden yatırım almaya hak kazanmamız bizleri onurlandırdı. İlerleyen zamanlarda kuracağımız yeni fonlarla da ülkemizin büyümesine katkı sağlamak için çalışmaya devam etmeyi planlıyoruz."