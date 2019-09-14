Cumhuriyet tarihi rekoru

Bir dönem Türkiye ekonomisinin yumuşak karnı olarak görülen, ülkenin spekülatif yabancı döviz akışına ihtiyaç duymasına neden olan cari açık, Yeni Ekonomi Programı'yla uygulanan dengelenme adımlarının da etkisiyle tarih olmaya başladı. Temmuzda ithalattaki yavaşlama ve turizm gelirlerindeki artışın da katkısıyla cari denge 1.16 milyar dolar fazla verdi. Bir önceki yıl temmuz ayında cari denge 2.1 milyar dolar açık vermişti. Türkiye'nin 12 aylık cari fazlası ise temmuzda 4 milyar 445 milyon dolarla Ocak 2002'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Böylece AK Parti'nin tek başına iktidara geldiği 2002 yılından bu yana en yüksek yıllıklandırılmış cari fazla görüldü. Haziranda 17 yıl sonra cari fazlaya geçilmişti, temmuzda ise cari fazla rekoru kırıldı.







TURİZM VE İTHALAT ETKİSİ

Merkez Bankası'nın (TCMB) raporuna göre, ödemeler dengesindeki toparlanmada, dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2.42 milyar dolar azalarak 2.52 milyar dolara gerilemesi ve turizm gelirlerini de barındıran hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 959 milyon dolar artarak 4.28 milyar dolara yükselmesi etkili oldu. Verilere göre Temmuz'da seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 637 milyon dolar artarak 3.3 milyar dolara yükseldi.



REZERVLER 3.2 MİLYAR DOLAR ARTTI

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, 657 milyon dolar oldu. Portföy yatırımlarında 97 milyon dolar tutarında net giriş yaşandı. Yurtiçi yerleşiklerin yurtdışındaki tahvil ihraçlarında bankalar temmuzda 1.41 milyar dolar net geri ödeme gerçekleştirdi. Temmuz'da Hazine 2.25 milyar dolar yeni tahvil ihracı gerçekleştirdi. Verilere göre net hata noksan kaleminde Temmuz'da 603 milyon dolar, ilk 7 ayda 2.99 milyar dolar giriş oldu. Resmi rezervlerde ise bu ay 3.16 milyar dolar rezerv artışı yaşandı.



HEDEFİN ALTINDA KALACAK

Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) göre yıl sonunda cari açığın 26 milyar dolar olması bekleniyordu. Ancak yıl sonunda resmi hedeflerin oldukça altında kalacağı belirtiliyor. YEP'te cari açığın GSYH'ya oran olarak ise Orta Vadeli Program'da bu yıl yüzde 3.3'e, 2020 sonunda yüzde 2.7'e ve 2021 sonunda yüzde 2.6'ya gerilemesi öngörülüyor. Güncel tahminleri ise 2019 için GSYH'ya oran olarak sıfıra yakın bir veriye işaret ediyor.

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