Londra’da dijital ekonomi ve 5G konuştu

Başkent Londra'da düzenlenen Paralimpik Dünya Şampiyonası'nda Milli sporcularımıza destek vermek ve Mobil Otoriteler Birliği'nin buluşmasına katılmak için İngiltere'ye gelen Turkcell CEO'su Murat Erkan, Covent Garden bölgesinde gazetecilerle bir araya geldi. Londra'da yaşayan ve Türk basın mensuplarıyla sabah kahvaltısı gerçekleştiren Turkcell CEO'su Murat Erkan, Türkiye'nin teknolojik geleceğine dair bilgiler verdi.Oyun sektöründeki alt yapı çalışmalarının daha çok arttırılması gerektiğini vurgulayan Erkan, eSIM için de hazır olduklarını belirtti. Çok kısa bir süre içerisinde Türkiye'de 5G kullanımına başlama hedeflerinin olduğunu vurgularken, İngiltere ve Türkiye arasında ileriye dönük güzel gelişmelerin olacağının sinyalini verdi."Çok güzel, çok keyifli bir günde Londra'ya geldik" diyen Erkan "Aslında bir çok amaçla geldik. Bir tanesi de Paralimpik milli takımımıza destek oluyoruz. Bu desteklerimiz çerçevesinde, onların da kendilerini iyi hissetmelerini sağlamak, onlara güç vermek, destek olmak için ekip olarak buraya geldik. Biz bir seyahate çıktığımız zaman sadece bir amaç için değil bir çok amacı bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bu arada mobil operatörler birliğinin yönetim kurulundayız. Bu yönetim kurulunda olmaktan keyif alıyoruz. Onun da merkezini ziyaret edeceğiz, çalışanlarla bir araya geleceğiz. Sohbet edeceğiz, 5G'yi konuşacağız. Turkcell'in dijital dünyasını, dijital servislerini konuşacağız. Bir çok işi bir arada yapacağız" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin 4.5 G'den çıkıp 5G'ye geçiş sürecinde daha fazla fiber alt yapının gerekli olduğunu söyleyen Erkan "5G dediğimiz teknoloji aslında bir mobil teknolojiden ibaret değil. Bu aslında yatay bir teknoloji yani diğer dikey servislerin tamamlayıcısıdır. Bugün 5G dediğimiz zaman otomotiv sektörü, enerji sektörü, eğitim sektörü, taşımacılık sektörü özellikle belediyecilik, akıllı evler, bunların hepsi 5G'nin etrafında hayat bulacak, kendilerine dönüştürecekler. Bu sektörler de 5G'yi de dört gözle bekliyor olacaklar. Mobil operatörler, bunu sadece sağlıyor olacaklar. 5G'nin olmazsa olmazı şu, fiber teknoloji, altyapıların fiberle donatılması. Türkiye'nin bir an önce daha fazla fiber yatırım yapması lazım. Bugün 3G'den 4G'ye geçerken 16 kat fiber konuşuyoruz. 4G'den 5G'ye onun üzerine 10 kat daha konuşuyoruz yani 160 kat fiber şebekelere ihtiyaç var. Bunda ortak altyapı önemli, bunların daha fazla olması lazım. Kullanım anlamında müthiş içinde olduğunu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.Bulut teknolojisiyle oynanan oyunlara değinen Erkan, "Türkiye'de çok ciddi 30 milyonlara varan oyun oynayan bir kitle var ama dünyada oyun teknolojileri artık bulut üzerinden oynanan oyunlara geçiyor. Bu bulut teknolojilerinde de altyapılar çok önemli. Telefon operatörlerine, veri merkezlerine bulut teknolojileri anlamında çok büyük iş düşüyor, tabii ki fibere de iş düşüyor. Bunların hepsini ortaya koyduğunuzda bence Türkiye'de çok kaliteli oyun geliştirici bir kitle var. Bu oyun geliştirici kitlenin ihtiyacı bunları hızlı bir şekilde dünyaya bağlamak, rakiplerinin önünde sağlayacak teknolojileri onların hizmetine sağlamak. Bizde Turkcell olarak burada ne gerekirse yapmaya hazırız ama dediğim gibi fiber teknolojilerin de burada bir an önce altyapıda devreye girmesi gerekiyor. Burada da ortak bir strateji olması gerekiyor" diye konuştu."Dünya ülkelerinden bir çoğu hatsız sisteme geçiş yaparken, Türkiye'de bu anlamda nasıl adımlar atılacağı merak konusu olmuştu. Bu anlamda eSIM uygulaması için yüzde 100 hazırız" diyen Turkcell CEO'su, en fazla 6 ay içerisinde bu sisteme geçiş yapabileceklerini belirterek, "eSIM teknolojilerinde bu işi düzenleyici kurum ile çok yakın çalışıyoruz. Biz eSIM teknolojisine yüzde 100 hazırız. Yerli ve milli olması konusunda bir talep ihtiyaç var. Tahmin ediyorum, 3-4 ay içerisinde en fazla 6 ay içerisinde bir gelişmeler olacak. Biz altyapı olarak teknoloji olarak eSIM'e geçişte hazırız. eSIM uygulamalarında bütün her yönüyle hazırladık. Burada eSIM'i destekleyen servis sağlayıcı işi var, 3'üncü parti bir şirket. Onun yerli olması konusunda regülasyon çalışmalar yapıyor. Burada uygun ortam oluştuğunda bizde hemen hayata geçireceğiz. Turkcell'in stratejileri çok büyük, müşterileri çok büyük. Londra'ya az önce dediğim gibi bilgi paylaşımı, görüşme, bilgi aktarımına geldik. İnşallah keyifli bir gün yaşayıp İstanbul'a döneceğiz. Son zamanlar bu ticari savaşları bazen tehditler, bazen fırsatlar oluşturuyor. Bence bu uzak doğudaki Çin üzerindeki tehditler bize fırsat olarak dönüyor. Bence bizim bu fırsatları değerlendirmemiz lazım, hazır olmamız lazım. Doğru stratejiler, doğru aksiyonlarla oluşan pazardaki o gri pazardaki bulutlu ortamda kendimize hızlı bir yol almamız diye düşünüyorum. Bu bir fırsattır, fırsatı inşallah faydaya dönüştüreceğiz diye düşünüyorum. Bazen bu işler tedirginlik bazen de fırsat oluşturuyor " diyerek sözlerini tamamladı.