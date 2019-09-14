Tekrar güçlü büyüme yoluna gireceğiz

BUGÜN NELER OLDU

Hazineve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Euronews için bir yazı kaleme aldı. "Türkiye'nin güçlü mali tabloları 2019'un ikinci yarısında tekrar güçlü büyüme yoluna gireceği konusunda güven veriyor" ifadesini kullanan Albayrak, Türkiye'nin NATO üyesi olmaya devam edeceğini bildirdi. Görevi devraldıktan sonra olağan dışı gelişmelerle karşı karşıya kalındığını ancak fiyat istikrarını temin etmek ve ekonomiyi sürdürülebilir büyüme rotasına koymak için süratle harekete geçtiklerini hatırlatan Albayrak, "Müdahalelerimizin sonuçları cesaret verici oldu. Eylülde tek haneli enflasyona ulaşacağız. Hedefimiz sürdürülebilir büyümeyi sağlarken Türkiye'nin temel kırılganlık kaynağı olan ve kısavadeli borçlanma ile finanse edilegelen kronik cari açık sorununu da çözüme kavuşturmaktır" dedi. Türk bankalarının sermaye yeterlilik oranlarının küresel sınırların çok üzerinde olduğunu anlatan Albayrak, "Yine de temkinli olmayı sürdürüyoruz. Kamu bankalarına nisanda yeni sermaye enjekte edildi, bazı özel bankalar da sermayelerini artırdı. Yüzde 15 daralan kredi hacmi önemli bir endişe kaynağı olarak duruyor. Sistemin gerekli nitelikleri taşıyan şirketlere kredi akışını kesintisiz bir şekilde devam ettirebilmesini garanti etmek istiyoruz. Finansal yeniden yapılandırmalarla ilgili yeni kanun bu konudaki kararlılığımızı ortaya koyuyor. Bankaların özellikle enerji ve inşaat sektöründe takibe düşen kredileriyle ilgili çalışmalarını yakından izliyoruz. Birçok yerli ve yabancı yatırımcı bu kredileri satın almak için fon kurmaya ilgi gösteriyor" dedi. Bakan Albayrak, Twitter hesabından da açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Enflasyon düşüşü ve Merkez Bankası kararı sonrası piyasa faizleri de aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Kredi faizlerinde bugün açıklanan indirim kararlarının tüm piyasaya yansıyacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.