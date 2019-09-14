TOKİ yüzde 22 kampanyası başlattı

BUGÜN NELER OLDU

Bu yılın ikinci kampanyasını 23 Eylül'de başlatacak olan TOKİ, borcunun tamamını ödeyenlere yüzde 22 oranında indirim yapacak. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "Finansal anlamda olumlu gelişmelerin yaşandığı ülkemizde enflasyon ve faizlerin düştüğü bu ortamda belirlediğimiz yüzde 22 indirim oranın vatandaşlarımızın lehine olduğunu düşünüyorum" dedi. İndirim kampanyasından yararlanmak isteyen konut ve işyeri alıcılarının 23 Eylül-18 Ekim 2019 tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabileceğini ifade eden Bulut, "Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak" diye konuştu.