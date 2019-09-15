5G için ortak altyapı formülü önerisi geldi

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Dünya Mobil Operatörler Birliği'nin (GSMA) Londra'daki merkezini ziyaret eden Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, birliğin dünya çapındaki çalışanlarına hem Türkiye'yi hem de Turkcell'i anlattı. Ziyaret öncesinde Londra'da gazetecilerle de bir araya gelen Erkan, 5G'ye geçiş için ortak altyapının olmazsa olmaz olduğunu belirterek, "5G sadece bir mobil teknoloji değil, aslında tüm sektörlerin uçtan uca dijitalleşmesi demek. Türkiye'nin 5G ile birlikte yeni bir sıçrama yapabileceğine inanıyorum. O nedenle bizim ortak altyapı, fiber gibi konuları bir an önce çözüme kavuşturup neler yapabiliriz, ona bakmamız lazım. Artık hem mevcut altyapıyı ortak kullanmak hem de yeni altyapı çalışmalarını birlikte yapmak için fazla zaman kaybetmemeliyiz" dedi. Ülke ekonomisinin kaynaklarının etkin kullanılmasını sağlayacak yöntemlerle ortak fiber altyapısının hayata geçirilmesinin çok önemli olduğunun altını çizen Murat Erkan, "5G ile birlikte artık altyapıyı ortak kullanmayı değil ortak oluşturmayı konuşuyor olmamız gerekiyor. Aklın yolu bir" diye konuştu.