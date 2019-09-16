Dolar ve Euro bugün ne kadar? Güncel ve canlı dolar Euro alış satış fiyatı 16 Eylül

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor ve takip ediliyor. Haftanın ilk gününde dolar kuru şuan da 5,71 seviyesi civarında seyrediyor. Özellikle bu noktadan sonra önümüzdeki 5 günde doların vereceği tepkiyi merak eden vatandaşlar canlı fiyatları takip ediyorlar. Sabah.com.tr olarak biz 16 Eylül güncel ve canlı dolar Euro alış satış fiyatı sizler için hazırladık…

16 EYLÜL 2019 DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

Döviz kurlarındaki son dakika gelişmeleri ve anlık değişimler burada;

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Dolar alış: 5,7106

Dolar satış: 5,7139

EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro alış: 6,3174

Euro satış: 6,3203