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bugün ne kadar? Güncel ve canlı dolar Euro alış satış fiyatı 16 Eylül

bugün ne kadar? Sorusu vatandaşlar tarafından gün içinde en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Bankalar arası piyasada döviz kurlarındaki son durum, ellerinde dolar ve Euro bulunduran veya satın almak isteyen vatandaşlar için merakla araştırılıyor. Sabah.com.tr olarak biz de bu konuyla ilgili detayları sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 16.9.2019 12:21
Dolar ve Euro bugün ne kadar? Güncel ve canlı dolar Euro alış satış fiyatı 16 Eylül

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor ve takip ediliyor. Haftanın ilk gününde dolar kuru şuan da 5,71 seviyesi civarında seyrediyor. Özellikle bu noktadan sonra önümüzdeki 5 günde doların vereceği tepkiyi merak eden vatandaşlar canlı fiyatları takip ediyorlar. Sabah.com.tr olarak biz 16 Eylül güncel ve canlı dolar Euro alış satış fiyatı sizler için hazırladık…

16 EYLÜL 2019 DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

Döviz kurlarındaki son dakika gelişmeleri ve anlık değişimler burada;

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Dolar alış: 5,7106

Dolar satış: 5,7139

EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro alış: 6,3174

Euro satış: 6,3203

piyasalar
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Dolar ve Euro bugün ne kadar? Güncel ve canlı dolar Euro alış satış fiyatı 16 Eylül
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