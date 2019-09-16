Faizsiz emeklilik dönemi

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "faizsiz finans ürünlerine yönelik güçlü talep potansiyeline" dikkat çekerken, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi de bu alanda kapsamlı bir çalışma başlattı. Katılım sigortacılığını teşvik eden mevzuat ve kurumsal altyapı oluşturulacak. Geliştirilecek yeni stratejiyle "faizsiz emeklilik sistemine" yönelik de ürün ve hizmet çeşitliliği artacak. Faiz hassasiyeti taşıyanlar için katılma hesaplarına, altına, katılım bankacılığı ilkelerine uygun hisse senedi, altın-kıymetli madenlere, kira sertifikalarına dayalı emeklilik yatırım fonları oluşturulacak. Hükümet, 2025 yılına kadar katılım finansın bankacılık varlıkları içindeki payını yüzde 15 seviyesine çıkarmayı hedefliyor. Katılım bankacılığı yeni dönemde küresel finans pazarından daha fazla pay alacak. Kalkınma ve yatırım bankalarının faizsiz finansman yöntemlerini kullanmalarına yönelik yasal altyapı çalışması tamamlanacak. Kira sertifikası ihraçlarının kamu yatırımlarının finansmanında da kullanımı artırılacak. Faizsiz finans denetim standartları oluşturulacak. Katılım sigortacılığını teşvik edici mahiyette mevzuat ve kurumsal yapı geliştirilecek ve her tür risk grubuna hitap eder şekilde yaygınlaştırılacak.