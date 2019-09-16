SON DAKİKA: Halkbank kredi faiz oranları ne kadar? ‘Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası ve Ziraat Bankası kredi faiz oranları

Ajanslardan gelen son dakika haberine göre, Halkbank kredi faiz oranlarında indirime gittiğini açıkladı. Özellikle faiz oranlarında yaşanan hareketli günler neticesiyle konut, taşıt veya ihtiyaç kredisi çekmek isteyen pek çok vatandaş bu konuyla yakından ilgileniyorlar. Hatırlanacağı üzere Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank, TEB gibi bankalar daha önce kredi faiz oranlarında indirim yaptığını açıklamışlardı. Daha sonra, İş Bankası'da bu bankaların arasına giderek indirimde bulundu. Bugün gelen son dakika bilgisine göre ise Halkbank kredi faiz oranlarında bir indirime daha gitti. 'Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası ve Ziraat Bankası kredi faiz oranları ne kadar?' İşte detaylar…
Kredi faiz oranlarında indirime giden bankaları ve gerekli şartları bu başlık altından öğrenebilirsiniz…