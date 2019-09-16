Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > SON DAKİKA: Halkbank kredi faiz oranları ne kadar? ‘Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası ve Ziraat Bankası kredi faiz oranları

: ne kadar? ‘Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası ve Ziraat Bankası kredi faiz oranları

Gelen bilgisine göre oranlarına indirime gittiğini belirtti. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen PPK toplantısının ardından Merkez Bankası faiz indirimi kararını açıklamış ve bu kararın sonucunda İş Bankası ve Ziraat Bankası faiz oranlarında indirime gitme kararı almışlardı. Son olarak bir adımda Halkbank’tan geldi. İşte son dakika haberinin detayları ve ‘Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, İş Bankası ve TEB ne kadar?’ İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 16.9.2019 11:20 Güncelleme Tarihi: 16.9.2019 11:20
SON DAKİKA: Halkbank kredi faiz oranları ne kadar? ‘Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası ve Ziraat Bankası kredi faiz oranları

Ajanslardan gelen haberine göre, kredi faiz oranlarında indirime gittiğini açıkladı. Özellikle faiz oranlarında yaşanan hareketli günler neticesiyle konut, taşıt veya ihtiyaç kredisi çekmek isteyen pek çok vatandaş bu konuyla yakından ilgileniyorlar. Hatırlanacağı üzere Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank, TEB gibi bankalar daha önce kredi faiz oranlarında indirim yaptığını açıklamışlardı. Daha sonra, İş Bankası'da bu bankaların arasına giderek indirimde bulundu. Bugün gelen son dakika bilgisine göre ise Halkbank kredi faiz oranlarında bir indirime daha gitti. 'Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası ve Ziraat Bankası ne kadar?' İşte detaylar…

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARINDA İNDİRİME GİTTİ! GÜNCEL İHTİYAÇ, TAŞIT VE KONUT KREDİLERİ FAİZ ORANLARI

Kredi faiz oranlarında indirime giden bankaları ve gerekli şartları bu başlık altından öğrenebilirsiniz…

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Halkbank kredi faiz oranları ne kadar? ‘Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası ve Ziraat Bankası kredi faiz oranları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN