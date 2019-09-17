Son dakika! Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları burada

Ajanslardan gelen son dakika haberine göre, Halkbank kredi faiz oranlarında indirime gittiğini açıkladı. Özellikle faiz oranlarında yaşanan hareketli günler neticesiyle konut, taşıt veya ihtiyaç kredisi çekmek isteyen pek çok vatandaş bu konuyla yakından ilgileniyorlar. Hatırlanacağı üzere Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank, TEB gibi bankalar daha önce kredi faiz oranlarında indirim yaptığını açıklamışlardı. Daha sonra, İş Bankası'da bu bankaların arasına giderek indirimde bulundu. Bugün gelen son dakika bilgisine göre ise Halkbank kredi faiz oranlarında bir indirime daha gitti. 'Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası ve Ziraat Bankası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar?' İşte detaylar…

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARINDA İNDİRİME GİTTİ! GÜNCEL İHTİYAÇ, TAŞIT VE KONUT KREDİLERİ FAİZ ORANLARI

Kredi faiz oranlarında indirime giden bankaları ve gerekli şartları bu başlık altından öğrenebilirsiniz…