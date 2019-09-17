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Bakanlık için düğmeye bastı! Hepsi tek tek tespit edilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ’daki kaçak yapılar için düğmeye bastı. İlçe ilçe inşaatları incelemeye başlayan bakanlık, ay sonuna kadar tespitleri tamamlayacak. Kaçak projelere tebligatlar gönderilecek

SEDA TABAK
SEDA TABAK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2019 09:39 Güncelleme Tarihi: 17.9.2019 09:42
Bakanlık İstanbul için düğmeye bastı! Hepsi tek tek tespit edilecek

Hükümet kaçak yapılarla mücadeleyi tam gaz sürdürüyor. 20 Ağustos'ta Bodrum'dan başlayarak, Marmaris ve Fethiye'de denetlemeler yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, gözünü 'a çevirdi. İstanbullu vatandaşların şikâyetleri üzerine düğmeye basan bakanlık, denetim yapan müfettiş sayısını artırdı. Konu ile ilgili özel ekipler de ilçe ilçe projeleri ve inşaatları incelemeye başladı. Bakanlık yetkilileri ay sonuna kadar birçok projede incelemeyi tamamlamayı hedefliyor. Kaçaklar tespit edildikten sonra da söz konusu projelere tebligatlar gönderilecek.

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Bakanlık İstanbul için düğmeye bastı! Hepsi tek tek tespit edilecek
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