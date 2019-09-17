Bütçe 576 milyon lira fazla verdi

BUGÜN NELER OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin bütçe sonuçlarını açıkladı. Buna göre, bütçe dengesi ağustosta 576 milyon lira fazla verdi. Ağustos 2018'de bütçe 5.8 milyar TL açık vermişti. Ocak-ağustos döneminde bütçe açığı 68.1 milyar TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde 2.5 milyar TL olan faiz dışı fazla da Ağustos 2019'da 11.4 milyar TL faiz dışı fazla verildi.Ağustos ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34.1 artarak 94.3 milyar TL oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 23.2 oranında artarak 93.7 milyar TL olarak gerçekleşti. Ağustosta vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.3 oranında artarak 66.6 milyar TL oldu. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 22.1 oranında artarak 82.8 milyar TL olarak belirlendi. Geçen yıl ocak-ağustos döneminde 536.4 milyar lira olan bütçe giderleri, bu yıl yüzde 22.8 artarak 658.8 milyar liraya yükseldi. Ocak-ağustos döneminde faiz hariç bütçe giderleri de yüzde 21.2 artışla 589.4 milyar lira olarak hesaplandı. Söz konusu dönemde faiz giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38.1 yükselerek 69.3 milyar liraya çıktı. Bütçe gelirleri 2018'e göre yüzde 21.6 artarak 590 milyar 706 milyon lira olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri ise yüzde 5.5 artışla 432.7 milyar lira.