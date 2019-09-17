Kuveyt Türk araç ve konut finansmanında kar oranlarını düşürdü

Kuveyt Türk Katılım Bankası, finansman oranlarını değiştirdi. Banka, konut ve araç finansmanlarındaki kâr oranlarını düşürdüğünü, işletmelere yönelik olarak da her vade diliminde indirim gerçekleştirdiğini duyurdu. Bankadan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, tüm vade seçeneklerinde konut finansmanı kâr oranı 1,14'e, araç finansmanı kâr oranın ise 1,24'e düşürüldü. Sigorta ürünlerini kullanan Kuveyt Türk müşterilerinin ise konut finansmanında 1,11, araç finansmanında ise 1,21'e kadar düşürülen kâr oranlarından yararlanabildiği açıklandı. Konut finansmanında 120 aya, araç finansmanında ise 60 aya varan vade seçenekleri sunduğunu duyuran Kuveyt Türk, kurumsal ve ticari şirketler ile KOBİ'lere yönelik Türk Lirası finansmanlarında ise tüm vadelerdeki finansman oranlarında 250 baz puanlık indirim gerçekleştirdiğini açıkladı.

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