Türkiye'de bir ilk! Ve Teknofest'te sergilendi

Türkiye'nin ilk hava-hava füzesi Göktuğ, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) yerini aldı.



Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayi Araştırma Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından Türk Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen Türkiye'nin ilk hava-hava füzesi Göktuğ, Atatürk Havalimanında düzenlenen TEKNOFEST İstanbul kapsamında alanda bulunan savaş uçaklarının altına monte edilmiş şekilde sergileniyor.