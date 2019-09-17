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'de bir ilk! Ve Teknofest'te sergilendi

TÜBİTAK SAGE tarafından Türk Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen 'nin ilk hava-hava füzesi Göktuğ, TEKNOFEST İstanbul kapsamında festival alanında bulunan jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet'in altına monte edilmiş şekilde sergileniyor.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2019 15:26 Güncelleme Tarihi: 17.9.2019 15:32
Türkiye'de bir ilk! Ve Teknofest'te sergilendi

'nin ilk hava-hava füzesi Göktuğ, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) yerini aldı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayi Araştırma Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından Türk Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen Türkiye'nin ilk hava-hava füzesi Göktuğ, Atatürk Havalimanında düzenlenen TEKNOFEST İstanbul kapsamında alanda bulunan savaş uçaklarının altına monte edilmiş şekilde sergileniyor.

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Türkiye'de bir ilk! Ve Teknofest'te sergilendi
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