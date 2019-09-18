JP Morgan’a ‘suç örgütü’ suçlaması

BUGÜN NELER OLDU

ABD Adalet Bakanlığı, JPMorgan Chase'in değerli metal masasının hali hazırda görevde bulunan iki, ve bir de eski yöneticisini altın, platin, paladyum ve gümüş fiyatlarını 2008- 2016 yılları arasında manipüle etmekle suçladı. ABD Adalet Bakanlığı Savcı Yardımcısı Brian Benckowski, JP Morgan'ın değerli metal masasını Banka içinde yaklaşık 10 yıl devam eden bir suç örgütü olarak tanımladı. Benckowski yaptığı açıklamada, JP Morgan'ın hileli alım-satım uygulamalarının milyonlarca dolar kâr elde edilmesine ve müşterilerin on milyonlarca dolar kaybetmelerine yol açtığını iddia etti. ABD Adalet Bakanlığı, JP Morgan'ın değerli metaller masası şefi Michael Nowak, değerli metaller işlemcisi Gregg F. Smith ve eski işlemci Christophner Jordan'ı suçladı. Jordan, JP Morgan'dan 2009 yılında ayrıldı.