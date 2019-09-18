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Son dakika: ne kadar? kararı ile dolar ve euro canlı alış satış fiyatları burada!

Yurtta ve dünyada meydana gelen son dakika gelişmelerişnden etkilenen , fiyat bazında dalgalanmalar yaşıyor. Vatandaşlar ABD Merkez Bankası ()'in kararını açıklamasıyla birlikte döviz fiyatlarındaki değişiklikleri arama motorlarında ne kadar? sorusuyla yoğun olarak araştırmaya devam ediyor. En güncel ekonomi haberlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, dolar ve euro ne kadar? İşte son dakika FED faiz kararı ile dolar ve euro canlı alış satış fiyatları...

Giriş Tarihi: 18.9.2019 22:47 Güncelleme Tarihi: 18.9.2019 22:47
Son dakika: Dolar ve euro ne kadar? FED faiz kararı ile 18 Eylül dolar ve euro canlı alış satış fiyatları burada!

Döviz fiyatlarının yurtta ve dünyada meydana gelen son dakika gelişmelerinden etkilenerek fiyat bazlı ani dalgalanmalar yaşaması yurtdışı seyahatine gidecekler, yatırımı yapacaklar ve yabancı ülke menşeli e-ticaret sitelerinden alışveriş yapacakların en önemli gündeminde yer alıyor. Vatandaşlar alım yapmak için bürolara gitmeden önce arama motorlarında yoğun olarak dolar ve euro ne kadar? sorusuyla araştırmalarını sürdürüyor. Peki, dolar fiyatları ne kadar? İşte son dakika 18 Eylül canlı döviz fiyatları…

DOLAR VE EURO NE KADAR? (18 EYLÜL 2019)

18 Eylül dolar ve euro fiyatlarına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte canlı fiyatlar;

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

ALIŞ: 5,6812

SATIŞ: 5,6867

EURO BUGÜN NE KADAR?

ALIŞ: 6,2679

SATIŞ: 6,2786

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Son dakika: Dolar ve euro ne kadar? FED faiz kararı ile 18 Eylül dolar ve euro canlı alış satış fiyatları burada!
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