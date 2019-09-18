Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Son dakika açıklaması geldi: Bir banka daha konut kredisi faiz oranını düşürdü! İşte yeni ve güncel kredi faiz oranları...

Son dakika açıklaması geldi: Bir banka daha konut kredisi faiz oranını düşürdü! İşte yeni ve güncel ...

Vatandaşlar konusundaki araştırmalarını sürdürürken konuyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bilindiği gibi Pazartesi günü, Halkbank maaş müşterileri için ihtiyaç kredisi faiz oranını %1.25'e düşürmüştü. Maaş dışı müşteriler için ise ihtiyaç kredisi faiz oranı %1.35'e düşmüştü. Az önce gelen son dakika bilgisine göre de Akbank, konut kredilerindeki faiz oranını %1.17'ye düşürdüğünü duyurdu. Bu gelişmelerden sonra ev ve taşıt alacak vatandaşlar güncel kredi faiz oranlarını araştırıyor...

Giriş Tarihi: 18.9.2019 08:34 Güncelleme Tarihi: 18.9.2019 08:34
Son dakika açıklaması geldi: Bir banka daha konut kredisi faiz oranını düşürdü! İşte yeni ve güncel kredi faiz oranları...

Merkez Bankasının son faiz indirimi kararı sonrası bankalar faiz indirimlerini açıklamaya devam ediyor. Son olarak Akbank, konut kredisi faiz oranlarını %1.17'ye düşürdüğünü açıkladı. Bilindiği gibi Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi bankalar konut kredilerindeki faiz oranlarının %0.99'a düştüğünü açıklamıştı, bu vesileyle ev sahibi olmak isteyenler de bankaların kapısını çalmaya başladı, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım'da da aynı şekilde oranlar azaldı. Yeni ve güncel haberimizde!

HALKBANK FAİZ ORANLARI

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI: %0.99

MAAŞ MÜŞTERİLERİNE ÖZEL İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI: %1,25

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINA ÖZEL İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI: %1.35

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANI: %1.42

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika açıklaması geldi: Bir banka daha konut kredisi faiz oranını düşürdü! İşte yeni ve güncel kredi faiz oranları...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN