TEKNOFEST ziyaretçi akınına uğradı

Kurum, kuruluş ve firmaların "milli teknoloji hamlelerinin" görücüye çıktığı festivale Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) öğrencilerin bilimsel yeteneklerini geliştiren atölye çalışmaları ve kendi ürettiği yerli ve millî deney düzenekleri ile festivale renk kattı. Bursa BTM standını ziyaret edenler, deney düzeneklerini tecrübe etmenin haricinde merkezin organizasyonları ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı. TÜBİTAK alanında bulunan BTM'nin standında yer alan Türkiye'nin ilk uzay ve havacılık temalı girişimi, Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi (GUHEM)'in maketi de ilgi odağı oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK ve BTSO işbirliğinde yapımı devam eden merkez, ziyaretçilerden tam not aldı. BTM standında ayrıca ONS Makine'nin havacılık ve savunma sanayinde kullanılmak üzere ürettiği insansı robotları da ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördü.

BTM TÜRKİYE'YE ROL MODEL

Gençlerin kendi teknoloji projelerini geliştirmesi ve üretmelerinin hedeflendiği TEKNOFEST'in ülkenin bilim ve teknoloji alanında gelişmesi adına önemli bir misyou yerine getirdiğini ifade eden Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi Genel Koordinatörü Fehim Ferik, ülkelerin güçlü olmasının yolunun bilim ve teknolojiden geçtiğini söyledi. BTM Exhibit markasıyla tamamen yerli ve milli sermaye ile ürettikleri deney düzeneklerine gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Ferik, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve millî üretim modeli doğrultusunda milli teknolojiyi hedefliyor, yerli deney düzenekleri ve sergilerimizle kent ekonomimize katkıda bulunuyoruz. Bu şuur ile hareket ediyor, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezimizin Türkiye'ye rol model olması için gayretli çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

