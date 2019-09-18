Turkcell’den tanıtıma 28 milyon euroluk katkı

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Türkıye'nin en uzun soluklu yelken organizasyonlarından Turkcell Platinum Bosphorus Cup, bu sene 18'inci kez dünyanın farklı ülkelerinden yelkencileri İstanbul'da buluşturacak. 28-29 Eylül'de gerçekleşecek olan organizasyona, 8 ülkeden 80 yelkenli ve 800'e yakın yelkenci katılacak. Yelken için İstanbul'un da ön plana çıkmasını sağlayan organizasyon ülke tanıtımına yaklaşık 28 milyon euroluk katkı sağlanıyor. Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, "Turkcell Platinum olarak bir yandan müşterilerimize eşsiz bir deneyim sunarken bir yandan da Bosphorus Cup gibi özel turnuvalara destek vererek ülkemizin tanıtımına katkı sağlıyoruz" dedi.