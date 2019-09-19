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Çağrı merkezinde Türkiye üs oldu

Giriş Tarihi: 19.9.2019
Çağrı merkezinde Türkiye üs oldu
Türkıye'nin global arenada söz sahibi olduğunu sektörlerden biri de çağrı merkezleri. Bu alanda dünya standartlarını yakalayan Türkiye'deki firmalar, küresel devlerle iş birliği yaparak, istihdama önemli bir katkı sağlıyor. Bu firmalardan biri de, farklı sektörlerden 70'in üzerinde iş ortağına, müşteri yönetimi konusunda katma değerli çözümler sunan Webhelp oldu. Webhelp, bu yıl global marka ağına dünyada alanında lider 4 yeni kurumu daha ekledi. Webhelp CEO'su Metin Tarakçı, "350 kişilik yeni istihdamla birlikte iş ortaklarımızın farklı ülkelerdeki pazarlarına Türkiye üzerinden hizmet vermek, ülkemize sağlayacağı döviz girişini de göz önünde bulundurduğumuzda her noktada bizim için çok kıymetli" dedi. Geçtiğimiz yıl yüzde 50 büyüyen Webhelp'in 4.000'i aşkın çalışanı bulunuyor.
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