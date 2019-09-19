Ekonomik ve teknolojik bağımsızlık planı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yüksek katma değerli üretime dönerek ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını güçlendirmek isteyen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ndeki 5 ana bileşen altındaki 23 alt politika ile Türkiye'yi üst lige taşıyacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Son 10 yılda ortalama yüzde 16.5 olan milli gelirde imalat sanayisinin payını, 2023'te yüzde 21'e çıkarmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Stratejisi açıklandı

HEDEF YÜZDE 50 İHRACAT

Yenilikçi ve daha gelişmiş bir sanayi için sanayide çalışan işçi başına katma değeri 35 bin dolara ve imalat sanayisi ihracatını da 210 milyar dolara yükseltmek istediklerini belirten Varank, imalat sanayisi ihracatında orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payını yüzde 50'ye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1.8'e, bu alanda çalışan insan kaynağını 300 bin, araştırmacı sayısını 200 bin kişiye çıkaracaklarını ifade eden Varank, "Ar-Ge yatırımlarında dünyada söz sahibi olan ilk 2 bin 500 firmalık listeye, ülkemizden en az 23 firmayı sokmak istiyoruz" dedi. Yazılım alanında en az 500 bin çalışanın olmasını arzuladıklarını vurgulayan Varank, "Türkiye'nin, yıkıcı teknoloji alanlarında küresel ölçekte marka olacak en az 23 akıllı ürün çıkarmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.







2023'E KADAR 10 TURCORN

Dünyada 300'e yakın unicorn (değeri 1 milyar doları aşan girişim) bulunduğunu belirten Varank sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemizden de unicornlar çıksın, başarılarıyla adlarından söz ettirsin hatta bunlara da 'Turcorn' denilsin istiyoruz. Bu kapsamda 2023'e kadar en az 10 Turcorn hedefimiz var. Odak sektörlerdeki öncelikli ürünlerin destekleyeceğiz. Yatırım tutarı 50 milyon lirayı aşması durumunda, proje bazlı teşvik sistemini devreye sokacağız. 5G, robotlar ve otonom araçlar gibi alanlardaki mevzuat çalışmalarında proaktif olacağız. Bağlantılı, elektrikli ve otonom teknoloji tedarikçilerinin taleplerini karşılamak ve yakın coğrafyaya hizmet vermek üzere Otomotiv Akreditasyon ve Sertifikasyon Merkezi kuracağız. Kamu fonlarıyla desteklenen ve stratejik görülen girişimlerin fikri sınai haklarının Türkiye'de kalması için önlemler geliştireceğiz.Kamunun altın hisseyle stratejik girişimlere ortak olması alternatifini değerlendireceğiz."







EKONOMİMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden "Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"ne ilişkin bir paylaşım yaptı. Albayrak paylaşımında "Teknolojik ve katma değeri yüksek üretim hedeflerimiz için büyük öneme sahip bu belge, ekonomimize ve sanayicimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.







DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE YETKİNLİK MERKEZLERİ KURULUYOR

Türkiye'ye özgü bir model geliştirerek Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Merkezleri kurulduğuna değinen Varank, bu merkezlerin yönetişim modeli, kamu ve özel sektörün yanı sıra uluslararası iş birliklerini de kapsayacağını kaydetti. Varank, Savunma ve Havacılık, Elektrikli Otomobil, Petrokimya, İletişim Teknolojileri gibi alanlarda stratejik kümeleri destekleyeceklerini dile getirdi. Varank, yabancı sermayeli şirketlerin de Türkiye'de Ar-Ge merkezleri açmasını güçlü bir şekilde destekleyeceklerini açıkladı.



KREDİ MALİYETLERİ AŞAĞI ÇEKİLECEK

OSB ve TGB gibi yapıların ortak olduğu ihtisaslaşmış fonların kurulmasını sağlayacaklarını anlatan Varank, "OSB'lerde uzun vadeli arsa ve bina kiralama, edindirme modelleri oluşturacağız. Özkaynaklarıyla yatırım yapan firmalar için teşvik sisteminde yeni teşvik enstrümanları geliştireceğiz. Kredi maliyetlerini azaltmak için Hazine ve Maliye Bakanlığımızla çalışmalar yapacağız" şeklinde konuştu.







DİJİTAL ROZET UYGULAMASI YOLDA

Varank, erken dönem girişimciler için vergisiz veya kolay vergili dönem gibi mekanizmaları geliştirmek istedikleri belirterek, yurt dışından gelen girişimciler için 'hoş geldin paketi' ve 'girişimci vizesi' gibi uygulamalara ilişkin ilgili bakanlıklarla çalışma yapacaklarını dile getirdi. Mevcut yetenek havuzunun dönüşümü için veri analitiği ve okuryazarlığı eğitimleri alanında seferberlik başlattıklarını söyleyen Varank "Dijital teknoloji uzmanı ve yöneticisi gibi yetkinlikleri gösteren 'dijital rozet' uygulamasına geçiyoruz" dedi.







BLOKZİNCİR TABANLI AĞ

Veri haberleşmesi konusunda uluslararası standartların geliştirilmesine katkıda bulunacaklarına söyleyen Varank, açık veri reformunun hızla hayata geçirileceğini ifade etti. Ulusal blokzincir altyapısını geliştireceklerini ve blokzincir tabanlı ağ oluşturulması çalışmalarını teşvik edeceklerini belirteren Varank, kamu uygulamalarından blokzincir altyapısına taşınabilir olanların tespit edilip Açık Kaynak Platformu bünyesinde projelendirileceği bilgisini paylaştı.