Otomotiv teknolojilerine dev yatırım

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye ekonomisin temel taşlarından olan otomotiv sektöründeki yeni nesil yatırımlar ard arda gelmeye devam ediyor. Yerli otomobil, Wolkswagen'ın kesinleşen yatırımı gibi milyarlık projelere Teknokentler de eklendi. İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent akıllı hareketlilik, otomotiv ve elektrikli araç teknolojilerine firmaların büyüme taleplerini karşılamak için 280 milyon liralık yatırıma başladı. Kaba inşaatı hızla yükselen yatırım, Türkiye'nin otomotiv teknolojilerindeki değişim rüzgarını yakalamasını hedefliyor. Konuyla ilgili SABAH'a açıklamalarda Bulunan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp yatırımla ilgili şu bilgileri verdi: "İTÜ'nün yeni mekatronik laboratuvarlarını da bünyesinde barındıracak yeni ARI 7 binamızla, mekatronik alanında Ar-Ge ihtiyaçlarını ve üniversite iş birliğini yerinde gidermek isteyecek Ar-Ge firmalarına ileri seviyede imkanlar sunacağız. Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) ile yıllardır İTÜ Çekirdek'te süren bir "otomotiv kuluçka programımız" mevcut. ARI 7'de sağlayacağımız altyapı ile beraber akıllı mobilite endüstrisinin tüm oyuncularının kampüse gelmesiyle bu alanda yaptığımız çalışmalar taçlanmış olacak. 40'dan fazla firma, bu binada akıllı hareketlilik üzerine Ar-Ge çalışmaları yürütebilecek."VISA'NIN 'İşimi Yönetebiliyorum' projesi kapsamında hayata geçirdiği KOBİ profil araştırması önemli sonuçlar ortaya çıkardı. Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İzak Atiyas önderliğinde yapılan araştırmaya göre, Türkiye'deki KOBİ'lerin yüzde 68'i performans takibi yapıyor. Ancak yüzde 91'i bu değerlendirmeleri çalışanları ile paylaşmıyor. Yüzde 92'sinin satış takip porgramları kullanırken, %89'u da nakit akışını canlı olarak izliyor. İhracatta ise Türkiye'deki KOBİ'lerin sadece yüzde 40'ının global pazarlara ürün sattığı görülüyor. Yine yüzde 48'inin internet üzerinden satışı bulunmazken, yüzde 57'si de internet üzerinden alım yapmıyor. Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, "Sosyal sorumluluk kapsamında yürüttüğümüz Paramı Yönetebiliyorum projesinin kapsamını genişlettik ve İşimi Yönetebiliyorum'u değerli ortaklarımızla birlikte hayata geçirdik. Anket çalışmamız da bize doğru eğitimler için yol gösterici oldu" açıklamasını yaptı.DIJITAL dönüşümün dünyada bir mega dalgaya dönüştüğünü belirten IFS Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergin Öztürk, "Dijital dönüşüm bir teknoloji dönüşümü gibi görünse de aslında işletmelere rekabet avantajı sağlayan zorunlu bir iş stratejisi. Bu mega dalga, Türkiye'deki toplam işletmelerin yüzde 99.9'nu ve toplam ihracatın yüzde 59.2'sini gerçekleştiren KOBİ'lerin tamamını etkiliyor" dedi. Rekabet koşullarının her yıl daha da zorlaşacağını belirten Öztürk, "Büyümek, pazar payını artırmak veya varlıklarını korumak isteyenler içinse artık klasik bir stok-muhasebe programı yeterli olmuyor. Somut verilerle konuşmak gerekirse IFS'in, 20 ülkede 700 üst düzey yönetici ile yaptığı bir ankette katılımcılara şu soru da soruluyor: Süreçleriniz birbirine ne kadar entegre? Yüzde yüz yani uçtan uca entegre olan şirket oranı yüzde 7. Yüzde 30'unun süreçleri ise sadece yüzde 50 entegre. Mega dalgaya karşı uçtan uca dijitalleşme şart."İNŞAAT sanayisindeki durgunluğu aşmak için ihracat odaklanan sektör firmaları için yeni bir kapı aralanıyor. Avrupa'da enerji ve inşaat alanında birçok yatırımı bulunan AB Grup Holding sadece Türk ürünlerinin satılacağı bir yapı market zinciri kurmak için harekete geçti. Başta Yunanistan olmak üzere birçok ülkede kurulması planlanan zincir ile ciddi bir satış kanalı yaratılması planlanıyor. Türk ürünlerinin kaliteli ve Avrupa pazarına göre oldukça uygun fiyatlara sahip olduğunu belirten AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, "Uzun süredir yurt dışında faaliyetlerimiz var. Burada gördük ki Türk inşaat sanayisi ürünleri her açıdan çok uygun. Tek sorun satış kanallarının bulunamaması. Bu kapsamda yapı malzemeleri üzerine zincir haline getireceğimiz perakende mağazacılık sektörüne de giriyoruz. İlk şubemiz bir kaç ay sonra Atina'da faaliyetlerine başlayacak. Hedefimiz Avrupa'da planlı ve istikrarlı büyümemizi sürdürmek" dedi.