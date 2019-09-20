Coğrafı işaret istihdamı artıracak

E-TİCARET

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin 81 ilindeki coğrafi işaretli ürünlerin ülke ekonomi ve turizmi açısından büyük bir öneme sahip olduğuna dikkat çekerek, "En kısa zamanda bu ürünleri ülkemizin anonim değerleri olarak dünya sahnesine çıkacağız. Alınacak tescillerin dünya pazarlarına açılması noktasında da önemli bir ekonomik değer ortaya koyacağı aşikar. Coğrafi işaret, kırsal kesimde büyük istihdamlar sağlayacak, bölgeyi ve halkını kalkındırma imkânıdır" diye konuştu.Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde ATO Congresium'da düzenlenen "2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nde" konuşan Emine Erdoğan, "Gaziantep baklavası, Aydın inciri ve Malatya kayısısı ise, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili almış üç ürünümüz. Afyon sucuğu, Kayseri mantısı, Giresun tombul fındığı gibi 15 ürün için de AB'ye tescil için başvurularımız yapıldı, işlemlerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.Türk Patent ve Marka Kurumunun envanterine göre, Türkiye'de coğrafi işaret alabilecek ürün sayısının 2 bin 500'e yakın olduğunu dile getiren Erdoğan, "İnsanlar artık otantik değeri olan, bir hikaye taşıyan ürünleri tercih ediyorlar. İşte bu noktada, Türkiye bir cennet! Ama önemli olan sonrasında ne yaptığımız" dedi."Her alanda millileşme gayreti içindeyiz. Teknolojiden tarıma birçok konuda büyük mesafeler kat ettik. İşe tohumdan başladık. Ata tohumu konusunda önemli adımlar attık. Gerçekleştirilen TEKNOFEST ile milli teknoloji hamlesi yapıyoruz" diyen Erdoğan, dünyanın global markalara doyduğu bu dönemeçte, fark oluşturabilmenin ancak yerel olanı dünya sahnesine taşımakla başarılabileceğini kaydetti. Erdoğan, dünyada yaklaşık 10 bin ürünün, 200 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne sahip olduğunu da sözlerine ekledi.ATO Başkanı Gürsel Baran ise, Türkiye'nin yöresel ve geleneksel ürünleriyle uluslararası ticaretten aldığı payı artırması gerektiğini belirterek, "Bir yandan yerli, milli teknoloji üretmeye yoğunlaşmalı, diğer yandan yöresel ve geleneksel ürünlerimize hak ettiği değeri kazandırmalıyız" ifadelerini kullandı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, "Bugün itibarıyla 81 ilimizde 446 tescilli ürünümüz var. İşlemleri devam eden 428 başvuruyu da değerlendiriyoruz. Türkiye'de tescil edilebilir 2 binin üzerinde potansiyel coğrafi işaret bulunuyor. Halihazırda AB ile Antep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı olmak üzere 3 tescilimiz var. AB ile yürüttüğümüz işbirliği kapsamında, ilk aşamada 35 başvuruyu daha tescil ettirmeyi hedefliyoruz. Türkiye'de birkaç platformla görüştüm. Online ticaret platformlarında coğrafi tescilli ürünler kısmı açabilirsek, aynı zamanda bu ürünlerin satışına büyük katkımız olur diye düşünüyorum" dedi.Programın sonunda ATO BaşkanıGürsel Baran,katkılarından dolayıEmine Erdoğan'a, safipek üzerine Nallıhanİğne oyası ile işlenmişbir kaftan ve teşekkürplaketi takdim etti. Erdoğan,zirve sonrasında Congresium'dadüzenlenen 'CoğrafiÜrünler Fuarını' gezdi,standları tek tek ziyaret ederek,ürünler hakkında üretici vesatıcılardan bilgi aldı.