Enflasyon eylülde hızlı düşecek

BUGÜN NELER OLDU

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinde, eylül ayında bir önceki yıldan gelen yüksek baz etkisinin de katkısıyla enflasyonda belirgin bir düşüş kaydedileceği belirtildi. Enflasyondaki düşüşte büyük ölçüde temel mal ve enerji gruplarının belirleyici olduğu, gıda yıllık enflasyonundaki yavaşlama eğiliminin sürdüğü ifade edilen edildi.Temmuz ayında yapılan faiz indirimi ve takip eden döneme ilişkin indirim beklentilerinin, kredi ve mevduat faizlerinin belirgin oranda gerilemesine neden olduğuna dikkat çekilerek, "Mevduat faizlerindeki düşüşe rağmen, Türk Lirası'nın istikrarlı seyri ve enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin de etkisiyle son dönemde mevduatta Türk Lirası'na yönelimin arttığı görülmektedir. Önümüzdeki dönemde, faizlerdeki düşüşün kredi büyümesini destekleyeceği öngörülmektedir" denildi.MERKEZ Bankası, dolar cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan gecelik faiz oranını yüzde 0'a indirdi. Banka 7 Ağustos'tan bu yana faiz oranını yüzde 1 olarak uyguluyordu. Uygulanacak faiz oranı değişen küresel ve yerel finansal piyasa koşulları çerçevesinde günlük olarak belirleniyor.