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Enflasyondaki düşüş ve indirimi fiyatları aşağı çeker

Giriş Tarihi: 20.9.2019
Enflasyondaki düşüş ve faiz indirimi fiyatları aşağı çeker
Merkez Bankası'nın faizleri 16.50'ye çekmesinin ardından konut ve ticari kredilerde ardı ardına indirimler gelirken perakende sektörü oyuncuları benzer indirimleri kredi kartı komisyon oranlarında da beklediklerini belirtti.
1 Ekim 2019'da 6'ncı kez düzenlenecek olan "Perakende Teknolojileri Konferansı" öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek soruları yanıtlayan Kategori Mağazacılığı Derneği Başkanı Yenal Gökyıldırım, faiz indirimlerinin hem üretici hem de tüketici açısından büyük etki yarattığını belirtti. Gökyıldırım, "Faiz indirimi tüketicide alışveriş refleksini güçlendiriyor. Biz perakendeciler açısından da daha kolay yatırım yapılabilir bir ortam oluşuyor. İndirimin ardından bankalar ticari ve konut kredilerinde harekete geçti. Biz bu hareketi kredi kartı komisyon oranlarında da görmek istiyoruz" dedi.
Faizlerde indirimlerin devam etmesi ve enflasyondaki gerilemenin ürün fiyatlarını da aşağıya çekeceğini anlatan Gökyıldırım, "Hâlâ maliyetler yüksek ancak faiz ve enflasyonda beklediğimiz düzeyleri yakalarsak fiyatları da aşağıya çekmekten geri durmayız" diye konuştu. Gökyıldırım, geçen yılki hızlı dalgalanmaların yerini daha stabil bir ortama bıraktığını kaydetti.
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Enflasyondaki düşüş ve faiz indirimi fiyatları aşağı çeker
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