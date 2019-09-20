“İnsan geliştiren bilgisayar yok”

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ÇIN'de düzenlenen yapay zeka etkinliğinde Çinli Alibaba'nın kurucusu Jack Ma ve Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk sahneye çıktı. İkilinin tartışmaları hem geleneksel hem de sosyal medyada oldukça ilgi çekti. Bilgisayarların insanlardan daha akıllı olacağını ve aranın giderek kapandığını söyleyen Elon Musk, satranç ve Go oyununda bilgisayarların insanlara karşı üstünlüklerini örnek vererek bilgisayarların üstünlüğünden söz etti. Jack Ma ise zeka ile akıl arasındaki farka dikkat çekerek, insanın daha akıllı olmaya devam edeceğini şu sözlerle vurguladı: "Ben bilgisayar geliştiren ve bulan insanı gördüm. Ancak insanı geliştiren ve bulan bir bilgisayar henüz görmedim."