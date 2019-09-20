İstanbul'daki eğlence mekanlarına "gürültü" cezası

AA muhabirinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldığı bilgiye göre, İstanbul'da ilçe belediyeleri ve bazı kurumlar tarafından "Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği" kapsamında il ve ilçelerdeki mekanlarda farklı zamanlarda denetimler yapılıyor.

Bu kapsamda, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 28 Haziran ve 1 Temmuz'da yapılan toplantılardan sonra il genelinde gürültü kirliliğine sebep olan eğlence mekanları ve İstanbul Boğazı'nın kıyısında bulunan, bu nedenle Boğaz'ın karşı kıyısındaki yerleşim alanlarını etkilemesi muhtemel olan müzikli gezi tekneleri ve eğlence yerlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

- TEMMUZ-AĞUSTOS AYLARINDA 625 DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı ile il ve ilçe belediyeleri tarafından 1-10 Temmuz tarihlerinde yapılan çevresel gürültü kaynaklı 148 denetimde eğlence yerlerine toplam 154 bin 264 lira idari para cezası uygulandı.

11-31 Temmuz'da gerçekleştirilen 241 denetimde mekanlara toplam 78 bin 549 lira ceza yazılırken, 1-15 Ağustos'ta yapılan 147 kontrolde ise 114 bin 885 lira idari para cezası verildi.

İl genelinde 16-31 Ağustos'ta yapılan 89 denetimde ise eğlence mekanlarına toplam 198 bin 775 lira idari para cezası uygulandı.

Böylece İstanbul'da temmuz ve ağustos aylarında toplam 625 denetim gerçekleştirilerek, gürültü kirliliğine neden olan mekanlara toplam 546 bin 473 lira ceza kesildi.

- İSTANBUL BOĞAZI'NIN KIYISINDAKİ MEKANLARA DA CEZA

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce temmuz ve ağustos aylarında İstanbul Boğazı kenarında toplam 16 denetim gerçekleştirilerek, gürültüye sebep olduğu tespit edilen yerlere 324 bin 855 lira idari para cezası uygulandı ve uygulanma süreci devam ediyor.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı tarafından 1-10 Temmuz'da yapılan 53 denetimde eğlence mekanlarına 36 bin 95 lira ceza verilirken, 11-31 Temmuz ve 1-15 Ağustos'taki toplam 87 denetimde ise para cezasına gerek görülmedi.

İlçe belediyeleri tarafından temmuz ayında en çok denetim yapılan ve ceza uygulanan yerler Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde olurken, ağustos ayında ise Beyoğlu ve Maltepe ilçelerindeki mekanlara ceza uygulandı.