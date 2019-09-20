Mültecilerin sorunlarına özel çözüm arıyorlar

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Türkiye'nin İlk Uluslararası Etki Hızlandırma Programı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), Etki Hızlandırıcı programının finali İstanbul'da gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) öncülüğünde, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Bill ve Melinda Gates Vakfı, Eczacıbaşı Holding ve Limak Holding'in destekleriyle gerçekleşen ve 'Demo Günü' adı verilen final programına 9 farklı girişim katıldı.SKA Etki Hızlandırıcı programına 8 ülkeden katılan 9 startup mültecilere yönelik çözümlerini paylaştı. Dört takım geçim kaynaklarına erişim ve dijital kimlik, beş takım ise taşınabilir su ve sanitasyon konularında mültecilere yönelik çözümlere odaklandı. Projeler arasında öne çıkan 'change:WATER LABS' ile 'Gravity. Earth-Sertifier-Mark Labs' konsorsiyumu, 24-25 Eylül tarihlerinde New York'ta gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu SKA Zirvesi sırasında Türkiye ve UNDP tarafından düzenlenecek yan etkinlikte yer alma şansı yakaladı.Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Osman Turan, "Mülteciler için insani çözümler geliştiren, dünyanın her köşesinden girişimcileri Türkiye'deki kullanıcılar ve ortaklarla birlikte çalışacakları program için bir araya getirdik. SKA Etki Hızlandırıcı, SKA'ların gerçekleştirilmesi yolunda ilerleme kaydedecek somut projeler için küresel bir model ortaya koydu" diye konuştu.