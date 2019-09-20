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Sanayicilerden ticari kredi kartı girişimi

BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2019
Sanayicilerden ticari kredi kartı girişimi
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile yaptıkları görüşmede ticari kredi kartlarının limitinin artırılmasını talep ettiklerini belirtti. Son aylarda reel sektör firmalarının birbirine kredi vermeyi durdurduğunu ifade eden Özdebir, "Bu durumda yeni ödeme araçlarının geliştirilmesi önemli. Bu nedenle ticari kredi kartlarının limitlerinin artırılması gerekiyor" dedi. Özdebir, ASO'nun Hamamönü'ndeki Hasan Altun Konağı'nda, gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya geldi.

İYİ OLAN AYAKTA KALSIN
Ekonomiye ilişkin öngörülerini aktaran Özdebir, "İyi yönetilen firmalar ayakta kalsın, ondan sonra kalanlar düzgün devam etsin diye düşünüldüğünü tahmin ediyorum. Dengelenmenin amacının bu olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Kur farklarından kaynaklı herkesin kendini korumaya aldığını ve bunun da dolarizasyonu arttırdığını dile getiren Özdebir, "Dolar şu anda olması gereken yerde. Yıl sonuna kadar 6 lirayı geçmez" değerlendirmesinde bulundu.
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Sanayicilerden ticari kredi kartı girişimi
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