25 Hintli düğün için 100 milyon $ bırakacak

Zengin Hintlilerin düğün organizasyonları için vazgeçilmez adresleri arasına giren Türkiye, 2020'de daha da öne çıkacak. Bu yıl 15 Hint düğününe ev sahipliği yapan Türkiye, 2020'de bu sayıyı neredeyse ikiye katladı. Gelecek yıl 25 Hint düğünü için ön anlaşma yapan turizmciler, milyon dolarları bulan düğünlerin hazırlıkları için şimdiden düğmeye bastı.

Ağırlıklı olarak İstanbul, Bodrum, Antalya ve Kapadokya'yı tercih eden Hintliler, yüzlerce misafirleri ile 3 gece 3 gün düğün yapacak. Hintli ailelerin 25 düğün için ödeyeceği toplam tutar ise 100 milyon doları aşacak.



PRESTİJ HALİNE GELMEYE BAŞLADI

Varlıklı Hintli aileler için Türkiye'de düğün yapmanın bir prestij haline gelmeye başladığını belirten Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü, "2020 yılı için 25 düğün rezervasyonu yapıldı. Bu düğünler için Hintliler toplam 100 milyon dolardan fazla para bırakacak" dedi. Düğün için görüşmelerin devam ettiğini aktaran Körükçü, bu sayının 30'u bulabileceğini kaydetti.







6 MİLYON $

En uygun Hint düğününün 1.5 milyon dolar olduğunu aktaran Körükçü, "Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en pahalı Hint düğününü biz organize ettik, yaklaşık 8 milyon dolardı. 2020'de yine buna benzer bir düğün organizasyonunu İstanbul'da yapacağız. Bu düğün için 6 milyon dolar ödeyecekler" diye konuştu.



3 GÜN 3 GECE EĞLENCE

Hint düğünlerine 500-600 davetlinin katıldığını anlatan Körükçü, "Bir Hint düğünü geleneksel olarak 3 gün 3 gece sürüyor. Bu süre içinde nişan, kına, dini nikah ve düğün yemekleri arka arkaya organize ediliyor" şeklinde konuştu.



KÖPRÜDE DÜĞÜN TALEBİ GELDİ

İstanbul'da yapılacak düğünler için daha çok Çırağan, Four Seasons, Sait Halim Paşa, Esma Sultan Yalısı gibi boğaz hattındaki mekânların tercih edildiğini söyleyen Körükçü, farklı taleplerin de geldiğini ifade etti. Körükçü, "Mesela bizden adalardan birini kapatmamız istendi. Galata Köprüsü'nde düğün isteyen de oldu. Yıldız Parkı'nı kapatarak düğün yaptık. Topkapı Sarayı'nın bahçesinde de bir düğün organize ettik" dedi.



DOLULUĞA KATKI SAĞLIYORLAR

Kapadokya, Bodrum ve Antalya'daki düğünler için ise ultra lüks otellerin tercih edildiğini anlatan Körükçü, "Bir düğün, yanındaki otellerin de doluluğuna çok ciddi katkı sağlıyor. Düğüne gelen misafirler organizasyonun yapılacağı mekânın çevresindeki otellerde konaklıyorlar" şeklinde konuştu.

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