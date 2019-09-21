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Akbank’tan gençlere özel

Giriş Tarihi: 21.9.2019
Akbank’tan gençlere özel Tosla
Binbaşgil, "AkÖde'nin yeni uygulaması Tosla, gençlerimize yönelik heyecan verici, yenilikçi bir uygulama. Günlük bankacılık işlemlerinin hızlı ve eğlenceli bir şekilde, sosyalleşerek yapılmasına olanak sağlayan Tosla ile hem sektörümüz hem de gençlerimiz için yeni bir dönem başlıyor. Şuna inanıyorum ki Tosla, ülkemizin finans ve ödeme sistemleri ekosisteminde çığır açacak" diye konuştu.
Binbaşgil, "AkÖde'nin yeni uygulaması Tosla, gençlerimize yönelik heyecan verici, yenilikçi bir uygulama. Günlük bankacılık işlemlerinin hızlı ve eğlenceli bir şekilde, sosyalleşerek yapılmasına olanak sağlayan Tosla ile hem sektörümüz hem de gençlerimiz için yeni bir dönem başlıyor. Şuna inanıyorum ki Tosla, ülkemizin finans ve ödeme sistemleri ekosisteminde çığır açacak" diye konuştu.
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Akbank’tan gençlere özel Tosla
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