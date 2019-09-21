Son dakika haberi: MÜJDE! Kredi faiz oranlarında indirimler geldi! Ziraat Bankası, İş Bankası, Vakıfbank, Akbank, ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi güncel faiz oranları

Merkez Bankası'nın politika faizini geçtiğimiz hafta 325 baz puan indirerek 16.50'ye çekmesiyle ekonomi piyasası hareketlenmiş, bankalar da bu doğrultuda kredi faiz oranlarında son dakika indirimlerine gitmişti. Özellikle kamu bankaları ile başlayan indirim furyasına katılan özel bankalar da geçtiğimiz haftadan itibaren tek tek taşıt - konut - ihtiyaç kredisi faiz oranlarını düşürdü. Bu süreçle birlikte kredi çekmek isteyen vatandaşlar da heyecanlanmış, kendileri açısından en uygun seçeneğe ulaşma çabasına girerek, konuyla ilgili gün-gün araştırmalara başlamıştı. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka hangi oranı uyguluyor? Vatandaşlar hangi seçeneğe yönelmeli?

İşte Garanti Bankası, Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, TEB, QNB Finansbank, Denizbank, İş Bankası, Yapıkredi ve diğer bankaların en güncel ve son dakika taşıt - ihtiyaç - konut kredisi faiz oranları!

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99

Taşıt kredisi: 1.13

İhtiyaç kredisi: 1.35