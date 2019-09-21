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haberi: MÜJDE! Kredi faiz oranlarında indirimler geldi! Ziraat Bankası, İş Bankası, Vakıfbank, Akbank, ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi güncel faiz oranları

ile ilgili indirimleri birer birer gelmeye devam ederken, vatandaşlar da araştırmalarını hızlandırdı. Merkez Bankası'nın ilk olarak Temmuz ayındaki politika faizi kararıyla ateşlenen süreç, geçtiğimiz haftaki indirim kararının ardından özel bankalara da sıçradı. Uzmanlar kredi faizlerindeki indirim furyasının devam edeceğini ve önümüzdeki aylarda talebin artacağını belirtirken, hem ev - araba almak hem de diğer ihtiyaçlarını karşılamak isteyen kişiler Ziraat Bankası, Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Vakıfbank, Halkbank, TEB, QNB Finansbank, Yapıkredi ve diğer bankaların taşıt - konut - faiz oranlarıyla ilgili güncel bilgilere sahip olmak istiyor. Biz de haberimizde 'kredi faiz oranları ne kadar?' sorusunun yanıtını arayan vatandaşlar için 2019 kredi faiz oranlarını listeledik.

Giriş Tarihi: 20.9.2019 20:28 Güncelleme Tarihi: 21.9.2019 08:21
Son dakika haberi: MÜJDE! Kredi faiz oranlarında indirimler geldi! Ziraat Bankası, İş Bankası, Vakıfbank, Akbank, ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi güncel faiz oranları

Merkez Bankası'nın politika faizini geçtiğimiz hafta 325 baz puan indirerek 16.50'ye çekmesiyle ekonomi piyasası hareketlenmiş, bankalar da bu doğrultuda kredi faiz oranlarında indirimlerine gitmişti. Özellikle kamu bankaları ile başlayan indirim furyasına katılan özel bankalar da geçtiğimiz haftadan itibaren tek tek taşıt - konut - faiz oranlarını düşürdü. Bu süreçle birlikte kredi çekmek isteyen vatandaşlar da heyecanlanmış, kendileri açısından en uygun seçeneğe ulaşma çabasına girerek, konuyla ilgili gün-gün araştırmalara başlamıştı. Peki ne kadar? Hangi banka hangi oranı uyguluyor? Vatandaşlar hangi seçeneğe yönelmeli?

İşte Garanti Bankası, Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, TEB, QNB Finansbank, Denizbank, İş Bankası, Yapıkredi ve diğer bankaların en güncel ve son dakika taşıt - ihtiyaç - konut kredisi faiz oranları!

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99
: 1.13
İhtiyaç kredisi: 1.35

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Son dakika haberi: MÜJDE! Kredi faiz oranlarında indirimler geldi! Ziraat Bankası, İş Bankası, Vakıfbank, Akbank, ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi güncel faiz oranları
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