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Merkez’den dolarizasyona karşı hamle

ANKARA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2019
Merkez’den dolarizasyona karşı hamle
Merkez Bankası'nca (TCMB), finansal istikrarı desteklemek amacıyla, yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar verildiği bildirildi. TCMB tarafından yapılan duyuruda, "Finansal istikrarı desteklemek amacıyla, yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar verilmiştir" denildi. Alınan bu kararla, piyasadan yaklaşık 2.1 milyar dolar tutarında likidite çekilmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, söz konusu değişikliklerin, tesisi 4 Ekim'de başlayacak olan 20 Eylül tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacağı kaydedildi. Analistler, TCMB'nin bu hamle ile rezervlerini artıracağını belirterek, daha önce Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal tarafından dile getirilen rezerv biriktirme politikası kapsamında kararın piyasalar için pozitif olduğunu ifade etti.
piyasalar
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Merkez’den dolarizasyona karşı hamle
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