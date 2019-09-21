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’den TL’ye enflasyona karşı koruma kalkanı

Giriş Tarihi: 21.9.2019
TEB’den TL’ye enflasyona karşı koruma kalkanı
Türk Ekonomi Bankası (TEB), Türk Lirası birikim yapan müşterilerine, enflasyona endeksli TL bazlı vadeli mevduat ve enflasyona karşı korumalı TL bazlı vadeli mevduat ürünleriyle birikim alternatifleri sunuyor. TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, 1 yıldan uzun vadeli üründe stopaj oranı uygulanmadığı için enflasyonun üzerinde verilen mevduat pirimiyle reel getiri sağladığını vurguladı. Mendi, "Ürünlerimiz yabancı para mevduatı olanları TL'ye geçişe de teşvik ediyor" dedi.
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TEB’den TL’ye enflasyona karşı koruma kalkanı
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