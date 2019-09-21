Vakıfbank’a Çin’den 140 milyon dolar kaynak

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Türkiye'ye yurtdışından kaynak getirmeye devam eden Vakıfbank, Türkiye ile Çin arasındaki dış ticaretin finansmanında kullanılmak üzere Çin Exim Bank ile 140 milyon dolarlık bir yıl vadeli kredi anlaşması imzaladı.Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, söz konusu kredinin Çin Exim Bank ile gerçekleştirilen ilk işlem olmasının önemli olduğunu belirtti. Yurt dışından sağladıkları bu yeni kredi ile Vakıfbank'ın kaynak yapısının coğrafi çeşitliliğini artırarak, uluslararası yeni finans kuruluşlarına da ulaştığını, kaynak temininin de sınır tanımadığının görüldüğünü ifade eden Üstünsalih, "Temin ettiğimiz söz konusu yeni kaynak, diğer muhabir bankalar ve yatırımcılar nezdinde de Türk bankacılık sektörünün ve bankamızın kredibilitesine ve itibarına olumlu katkı sağlayacaktır" dedi.Piyasalardaki uzun vade ve uygun maliyetli fonlama alternatiflerini değerlendirdiklerini belirten Üstünsalih, "Yurt dışındaki farklı piyasalardan sağladığımız fonlarla dış ticareti finanse etmeye, milli ekonomimize ve reel sektöre destek olmaya ve Türkiye bilançosuna azami katkıda bulunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.