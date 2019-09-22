Dolar ve euro ne kadar? 23 Eylül dolar ve euro canlı alış satış fiyatları burada!

Güncel gelişmelerin etkilediği döviz fiyatları anlık olarak fiyat değişikliklerine maruz kalıyor. Bu anlık fiyat değişiklikleri pek çok nedenle dolar alım satımı yapmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Vatandaşlar anlık döviz fiyatlarını merak ederek arama motorlarında yoğun olarak "Dolar fiyatları ne kadar oldu?" sorusuyla araştırmalar yaparak güncel oranları öğrenmek istiyor. En güncel döviz fiyatlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, döviz kuru bugün ne kadar oldu? İşte 23 Eylül dolar fiyatları...

DOLAR VE EURO NE KADAR? (23 EYLÜL 2019)

23 Eylül dolar ve euro fiyatlarına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte canlı fiyatlar;

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

ALIŞ: 5,7381



SATIŞ: 5,7477

EURO BUGÜN NE KADAR?

ALIŞ: 6,3069



SATIŞ: 6,3537

CANLI DOLAR VE EURO FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!



DÖVİZ ÇEVİRİCİ İÇİN TIKLAYINIZ!