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haberi: ne kadar? Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, Yapı kredi bankası kredi faiz oranları…

Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı almasının ardından ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde art arda indirimler yapıldığı bankalar tarafından açıklanmıştı. Neredeyse tüm bankalar kredi faiz oranlarında indirime giderken, kamu bankaları arasında da kıyasıya indirim yarışı sürüyor. Peki, ne kadar? Ziraat Bankası, Vakıfbank, TEB, Halkbank Garanti Yapı kredi bankası kredi faiz oranları…

Giriş Tarihi: 22.9.2019 12:42
Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, Yapı kredi bankası kredi faiz oranları…

Merkez Bankası'nın politika faizini geçtiğimiz hafta 325 baz puan indirerek 16.50'ye çekmesiyle ekonomi piyasası hareketlenmiş, bankalar da bu doğrultuda kredi faiz oranlarında indirimlerine gitmişti. Özellikle kamu bankaları ile başlayan indirim furyasına katılan özel bankalar da geçtiğimiz haftadan itibaren tek tek taşıt - konut - ihtiyaç kredisi faiz oranlarını düşürdü. Bu süreçle birlikte kredi çekmek isteyen vatandaşlar da heyecanlanmış, kendileri açısından en uygun seçeneğe ulaşma çabasına girerek, konuyla ilgili gün-gün araştırmalara başlamıştı. Peki ne kadar? Hangi banka hangi oranı uyguluyor? Vatandaşlar hangi seçeneğe yönelmeli?

İşte Garanti Bankası, Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, TEB, QNB Finansbank, Denizbank, İş Bankası, Yapıkredi ve diğer bankaların en güncel ve son dakika taşıt - ihtiyaç - konut kredisi faiz oranları!

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Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, Yapı kredi bankası kredi faiz oranları…
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