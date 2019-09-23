Amerika’ya 100 milyarlık çıkarma

Türkiye ile ABD arasında ticari ilişkilerde yeni bir sayfa açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika ziyaretinin önemli ayaklarından birini 100 milyar dolarlık ticaretin yol haritası oluşturuyor. Bu kapsamda 12 sektörde işbirliği, ilave gümrük vergilerinin kaldırılması başta olmak üzere bu hedefe ulaşılması için atılacak adımlar Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanarak paylaşılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve 450'ye yakın üst düzey yönetici yatırımcının 25 Eylül'de katılacağı Türkiye Yatırım Konferansı'nda da ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik Türkiye'nin önerileri paylaşılacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un Türkiye ziyaretinde yapılan çalışmalarda gerçekleştirilen 100 milyarlık ajandaya ilişkin bilgi verdi. Bakan Pekcan, sektör bazında ayrı ayrı çalışmalar yaptıklarını ve strateji planı oluşturduklarını söyledi. Pekcan, "Toplam, 50 milyar dolar ihracat, 50 milyar dolar ithalat olmak üzere ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Amerika'nın bizi Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden (GSP) çıkarması bizim 1.9 milyar dolar ihracatımızı etkiliyor. Önce bu ticaretin önündeki engelleri kaldırmamız gerekiyor. Çelik sektöründe daha geniş kapsamlı bir anlaşmayı orada değerlendireceğiz" dedi. Bakan Pekcan, tekstil, hazır giyim, mobilya ve otomotiv yan sanayi ve doğal taşla ilgili çalışma gruplarının ekimde devreye gireceğini söyledi.



İHRACATTA SÜRE TAHMİNİ GELİYOR

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ihracatçı ve ithalatçılar için zamanın çok önemli olduğunu belirterek yeni yaratılan sisem ile alakalı olarak şu bilgileri verdi: "Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı ve Süre Hesaplama ve İzleme Programı ile işlem sürelerini kısaltan projeler geliştirmeye devam edeceğiz."



ÇELİK İHRACINDA KOTA

Amerikan'ın Türkiye'yi GSP'den çıkarmasının başta çelik sektörü olmak üzere ihracat üzerindeki etkilerine dikkat çeken Bakan Pekcan, şunları söyledi: "Çelik konusu, yüzde 50'den 25'e düşürdü, ama öyle bir dönemde düşürdü ki çelik fiyatları çok dibe vurmuştu. Artık navlun fiyatlarından dolayı bizim çelikçilerimiz o pazarda rekabet edemez haldeler. Toplamda 3 milyar dolar ihracatımız etkileniyor."

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