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bugün ne kadar? Canlı Dolar, Euro alış satış fiyatı 23 Eylül

Dolar fiyatlarında yaşanan değişim ve gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son dönemde çizdiği dengesiz grafik nedeniyle yatırımcısından meraklısına kadar oldukça geniş bir kesim ‘ bugün ne kadar’ sorusunu aratıyor. Sabah.com.tr olarak bu soruların cevabını sizler için hazırlarken, Apara sayfamızdan anlık değişimleri ve gelişmeleri canlı olarak takip edebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 23.9.2019 11:50
Dolar ve Euro bugün ne kadar? Canlı Dolar, Euro alış satış fiyatı 23 Eylül

Güncel gelişmelerden doğrudan etkilenen dolar, son dönemdeki inişli çıkışlı grafiğini sürdürüyor. Ellerinde bulunan dövizi bozdurmak veya döviz almak isteyen vatandaşlar ise gün içerisinde arama motoru üzerinden 'Dolar ve Euro bugün ne kadar?' sorusunu aratarak anlık takiplerini yapıyorlar. En güncel döviz fiyatlarını sabah.com.tr olarak sizler için hazırladık. Peki, dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 23 Eylül dolar fiyatları...

DOLAR VE EURO NE KADAR? (23 EYLÜL PAZARTESİ 2019)

23 Eylül Pazartesi dolar ve euro fiyatlarına ilişkin tüm detayları haberimizin içerisinden bulabilir, anlık değişimleri gözlemleyebilirsiniz…

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

ALIŞ: 5,7323

SATIŞ: 5,7344

EURO BUGÜN NE KADAR?

ALIŞ: 6,2961

SATIŞ: 6,2988

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Dolar ve Euro bugün ne kadar? Canlı Dolar, Euro alış satış fiyatı 23 Eylül
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