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Kredi faiz oranlarında indirimleri! Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası, Akbank konut - taşıt - faiz oranları ne kadar?

Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından daha merakla takip edilir hale geldi. Merkez'in politika faizini 16.50'ye çekmesiyle başlayan indirim süreci Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın ardından özel bankalara da sıçradı ve konut - taşıt - faiz oranlarında büyük düşüşler yaşandı. Kredilere gelen rekor taleplerin önümüzdeki süreçte daha da artacağını belirten uzmanlar faizlerde yeni bir indirim dalgasının başlayabileceğini de belirtiyor. Öte yandan ev, araba almak ya da diğer ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar da konuyla ilgili gelişmelerini merakla bekliyor. Peki İş Bankası, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, TEB, Akbank ve diğer bankaların faiz oranları nedir? İşte 'kredi faiz oranları ne kadar' sorusunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 25.9.2019 12:06
Kredi faiz oranlarında son dakika indirimleri! Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası, Akbank konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?

Merkez Bankası'nın politika faizi indiriminin ardından ekonomi piyasası canlanmış bu da bankaların konut - taşıt - faiz oranlarında indirimler yapmasını sağlamıştı. Bu sürecin ardından kredi çekmek isteyen kişiler yeni oranlarla ilgili günaşırı araştırma yapmaya başlamış ve kendileri için en uygun kredi seçeneğine ulaşmak istemişti. Peki ne kadar? Hangi oranlar vatandaşlar için daha uygun? Biz de haberimizde güncel kredi faiz oranlarını derledik!

İşte Akbank, Garanti Bankası, Halkbank, Vakıfbank, TEB, QNB Finansbank, Denizbank, İş Bankası ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.35
: 1.43
Konut kredisi: 0.99

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Kredi faiz oranlarında son dakika indirimleri! Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası, Akbank konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?
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