Kredi faiz oranlarında son dakika indirimleri! Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası, Akbank konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?

Merkez Bankası'nın politika faizi indiriminin ardından ekonomi piyasası canlanmış bu da bankaların konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranlarında indirimler yapmasını sağlamıştı. Bu sürecin ardından kredi çekmek isteyen kişiler yeni oranlarla ilgili günaşırı araştırma yapmaya başlamış ve kendileri için en uygun kredi seçeneğine ulaşmak istemişti. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Hangi oranlar vatandaşlar için daha uygun? Biz de haberimizde güncel kredi faiz oranlarını derledik!

İşte Akbank, Garanti Bankası, Halkbank, Vakıfbank, TEB, QNB Finansbank, Denizbank, İş Bankası ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.35

Taşıt kredisi: 1.43

Konut kredisi: 0.99