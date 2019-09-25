Thomas Cook’un öğrettikleri

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BUGÜN NELER OLDU

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook, resmen battı. 178 yıllık şirketin batışı üzerine, dünyanın birçok yerine tatile gitmiş 150 bin tatilci de tarihin en büyük kurtarma operasyonlarından biriyle evlerine dönüyor.Peki bir turizm şirketinin batması halinde oluşan bu mağduriyeti kim karşılayacak? Böyle bir durumda İngiltere'de finansal olarak İngiltere Turizm Acenteleri Birliği (ABTA) ve Hava Taşımacılığı Lisans Organizasyonu (ATOL) tarafından güvence altında.Ancak ödemeler halihazırda tatilde olup da ülkesine dönecek olanları kapsıyor. Paket turlarda uçak ve konaklama ücretleri ATOL tarafından koruma altında ve zaman içinde ödenecek.Paket tur alınca seyahat sigortası yaptırılıyor ancak hiçbir poliçede şirketin iflası olmadığı için ileri bir tarihte seyahat edeceklerin tek başvuracakları yer bankaları olacak. Bankalar kredi kartı sigortası olanlar için sadece geri ödeme opsiyonu olabilir.Bazı sigorta şirketleri ise oluşacak kaybı karşılayacaklarını açıkladı. Aynı zamanda bazı firmalar ileri tarihte turistleri aynı ülkeye aynı süre için gönderebileceklerini açıkladı.Benzer bir durum Türkiye'de olsaydı ne olurdu?Bu sorunun cevabı 'Kredi kartı sigortası olanların sayısı kadar ya da seyahat sigortası şirketlerinin yaptığı sigortanın kapsamı kadar' diye cevaplanabilir.Bankaların işsizlik ya da harcamalarınız için yaptığı kredi kartı sigortalarının önemi burada ortaya çıkıyor. Ayrıca tüm turizm operatörleri için oluşturulacak bir fon da aslında ileride oluşabilecek olan bu tip durumlarda kurtarıcı olabilir. Çünkü Türkiye'deki otellerin ciddi bir alacağı var şu anda. Türk otellerinin alacağının birkaç yüz milyon sterlin olduğu açıklandı.Bu alacaklarının ne kadarını ve ne zaman tahsil edecekleri bilinmez ama en azından bu sürede bu 'kriz fonu' devreye girerek bir süre rahatlatıcı bir etki yapabilirdi.