Turizmcilerden Thomas Cook sorununa çözüm önerisi: Kayyumla masaya oturulsun

BUGÜN NELER OLDU

Dünya turizm devi Thomas Cook'un önceki gün açıkladığı iflas kararının ardından önümüzdeki dönem için oluşan belirsizlik turizm sektöründe endişe yaratmaya başladı. Yılda 1 milyonda fazla yolcuyu Türkiye'ye getiren Thomas Cook'un yerinin doldurulması için hızlı hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan sektör oyuncuları, aksi durumda sektörün büyük yara alacağına dikkat çekiyor. Turizm Bakanlığı'nın Thomas Cook'a atanacak kayyumla masaya oturulması gerektiğini belirten sektör temsilcileri, "Kayyuma, Türkiye operasyonlarının Türk şirketlere verilmesi yönünde öneri sunulmalı" diyor.İstanbul Turizm Derneği Başkanı (ISTTA) İbrahim Halil Korkmaz, Thomas Cook sürecinde üç aşamalı sorunun ortaya çıktığını söyledi. Korkmaz, "Birincisi buradaki turistler. Onların dönüşü için çok profesyonelce bir çalışma yürütülüyor. İkincisi geçmişten gelen borçlar. Atanan kayyum, zaman içinde borçları ödeyecektir. Ayrıca hükümetimiz çok güçlü bir refleks gösterdi ve kredi destek açıklaması yaptı. Dolayısıyla bu sorun da çözülür. Üçüncü sorun ise önümüzdeki dönem rezervasyonları. Ki bu en büyük sorun" dedi. İngiltere pazarında hızlı bir ivme yakalandığını anlatan Korkmaz, oluşacak boşluğun acilen doldurulması gerektiğini belirtti. Korkmaz, "İngiltere'de en büyük oyuncu Thomas Cook idi. Her yıl 1 milyondan fazla yolcu taşıyan şirketin yerini doldurmamız kolay değil. Thomas Cook yeni dönemde operasyon yapmayacağı için geride kalan firmalarla pazarlıkta elimiz zayıflar. Sektörün korunması adına bakanlık kayyuma Türkiye operasyonlarını Türk şirketlerle yapma önerisi sunabilir" diye konuştu.Almanya ve Hollanda'dan Türkiye'ye turist getiren Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer de, Türk turizminin zarar görmemesi için ellerini taşın altına koyacaklarını söyledi. 2020 planlamalarını yaptıklarını anlatan Karaer, "Biz Türkiye, İspanya, Yunanistan ve Mısır'a Almanya'dan 3 milyon koltuk planlamıştık. Bunun 1.5 milyonu Türkiye'ye, kalanı diğer ülkeler şeklinde belirledik. Ancak önceki gün yaşanan iflasın ardından Almanya'dan 500 bin ilave koltuk koymaya karar verdik. Bunun 300 binini Türkiye'ye ayıracağız. Thomas Cook Almanya'dan Türkiye'ye 500 bin kişi getiriyordu. Biz bunun 300 binini kompanse etmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.Thomas Cook İngiltere'nin ardından Hollanda ve Belçika da dün iflasını duyurdu. Thomas Cook Almanya da yeni yapılanma için 48 saatlik ek süre talep etti. Thomas Cook Polonya ise rezervasyonlarını geçici olarak 48 saat durdurduğunu açıkladı. Rusya, İskandivaya ve Nordic'teki şirketler ise operasyonları sürdürmekte kararlı olduklarını duyurdu.Antalya Valiliği'nin açıkladığı verilere göre dün 1.050 İngiliz turist ülkesine gönderildi. Muğla'nın bazı ilçelerinde tatillerini yapan yaklaşık 3 bin İngiliz turist de, ülkelerine dönebilmek için Dalaman Havalimanı'na gitti. Turistler için seferber olan İngiliz Sivil Havacılık Kurumu, aralarında A380 tipi yolcu uçağının da yer aldığı 12 uçağı Dalaman Havalimanı'na sevk etti. Akşama kadar seferlerini sürdüren uçakların 3 bin yolcuyu ülkelerine taşıyacağı belirtilirken, havalimanındaki yolcular, bu süreçte çok iyi ağırlandıklarını aktardı.İngiltere hükümeti, Thomas Cook Group PLC yönetiminin 178 yıllık tur operatörünün batışındaki rolüne ilişkin soruşturma talimatı verdi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yöneticilerin maaşlarının incelenmesi gerektiğini söyledi. İngiltere'de İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı Andrea Leadsome da, Tasfiye Hizmetleri'nden şirketin direktörlerinin sorumluluğu ve aldıkları kararın bankalara bir zarara neden olup olmadığının araştırılmasını istedi.