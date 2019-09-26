Bakan Albayrak ABD'li yatırımcılara seslendi: 2020’ye yenilenmiş bir ekonomiyle başlayacağız

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çarpıcı açıklamalarda bulundu. DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 10'uncu Türkiye Yatırım Konferansı'nda konuşan Albayrak, geçen yıl ağustostaki kur saldırısının ardından ekonomideki zayıflıkların giderildiğini, güvenilirliğin artırılması için önlemler aldıklarını belirtti. Albayrak, "Bizim ülkemiz küresel sistemdeki zorluklara çok iyi hazırlanmış ülkelerden birisidir. Şu anda önceliğimiz zayıflıkları gidermek ve güvenilirliğimizi daha da güçlendirmek" dedi.

Bakan Albayrak: 2020'ye yenilenmiş bir ekonomiyle başlayacağız

HEDEFLENEN RAKAMLARA ULAŞIYORUZ

Bu yılın ilk çeyreğinden itibaren ekonomide hedeflenen rakamlara ulaşılmaya başlandığını vurgulayan Albayrak, şöyle konuştu: "2020'de Türk ekonomisinin potansiyel büyümesinin tüketimle artacağını düşünüyoruz. Türkiye'de son 5 yılda 8 seçim yaşandı. Şu anda önümüzde 4 yıl seçim yok. Bu dönemde güçlü mali disiplin uygulayacağız. Bütçe açığında da ilerleme sağlayacağız. 2020'ye yenilenmiş bir ekonomiyle başlayacağız." Bakan Albayrak, Türkiye'nin ayakları yere sağlam basan bir ülke olduğunu, bundan sonra da öyle devam edeceğini belirtti.

BEKLENTİLERİN ÖTESİNDE BAŞARI:Türkiye'de bir yıl önce farklı bir hikaye olduğunu anlatan Albayrak, "Ülkemiz Arjantin'le aynı potaya konuluyordu. Arjantin IMF ile anlaştı. 50 milyar dolarlık kaynaktan sonra bile başarılı olamadı. Türkiye bir kuruş almadı. Geçen yıl eylülden itibaren bu yıla baktığınızda, ekonomide beklentilerin de ötesinde başarı gösterildi" diye konuştu.

ENFLASYONLA MÜCADELE TEK HANEYİ GÖRENE KADAR SÜRECEK: Enflasyonla mücadelede atılan adımları da anlatan Albayrak, "Geçen yıl yüzde 25'e çıkan enflasyonu aldığımız önlemlerle yüzde 15'lere kadar indirdik. Enflasyonla mücadelemiz tek haneli rakamlara gelene kadar sürecek" dedi. Albayrak, "Temmuzdaki 1 yıllık cari fazla ekonominin ne kadar iyi durumda olduğunu gösteriyor. İhracatımız tonaj olarak yüzde 17, fiyat olarak yüzde 3 büyüdü. Turizmde başarılı bir sezon geçirdik. Bütün bu gelişmelerin etkisiyle cari fazla verdik. Yapısal gelişimimiz iyi seviyede" mesajı verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, New York'ta Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen Türkiye Yatırım Konferansı'nın 10'uncusuna katıldı. Programda, DEİK ve Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Başkanı Nail Olpak da yer aldı.



BANKALARIN DAYANIKLILIĞI GÜÇLÜ: Türk bankacılık sektörünün bölgenin dayanıklılığı en güçlü sektörü olduğunu anlatan Bakan Albayrak, "Biz diğer ülkelerdeki krizlerden ciddi dersler çıkarttık. Şimdi bankacılık sektörünün borç verme stratejisini geliştirmesini istiyoruz" dedi.

TİCARET SAVAŞLARINDAN EN AZ BİZ ETKİLENDİK: Küresel ticaret savaşlarından en az etkilenen ülkelerden birinin Türkiye olduğunu söyleyen Bakan Albayrak, "Bunun nedenlerinden birisi de ihracatın geniş bir spekturumda gerçekleşmesinden kaynaklandı. Türkiye dünyanın birçok yerine 4 saatlik mesafede olması, genç ve dinamik nüfusu, sağlam altyapısı, rekabetçi özel sektörü, politik istikrarı, enerji koridoru özelliği olan bir ülke" diye konuştu.

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilere de değinen Albayrak, şöyle devam etti: "2018'de iki ülke arasındaki ticaret hacmi 20 milyar dolardı. Potansiyelin bunun üzerinde olduğunu biliyoruz. İki ülkenin başkanı Erdoğan ve Trump 100 milyar dolarlık hedef belirledi. Bu konuda heyetler nisandan bu yana çalışıyor. Görüşmeler olumlu yönde ilerliyor. Yeni yüzyılı yeni perspektiflerle okumalıyız. Geçen yılın fikirleriyle bu yüzyıla bakanlar kaybedenler olacaktır.

450 KİŞİ KATILDI

Türkiye Yatırım Konferansı'na 450'ye yakın Türk iş insanı ile ABD'li üst düzey yönetici katıldı. Konferansta iki de panel yapıldı. Moderatörlüğünü TAİK Başkan Yardımcısı ve Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün'ün yaptığı "100 Milyar Dolar Ticaret Hedefi" paneline Ticaret Bakan Yardımcısı Tuna Turagay, Boston Consulting Group Danışmanı Dr. Emre Bayram, ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy ve Sabancı Holding Çimento Grup Başkanı Tamer Saka katıldı. Moderatörlüğünü TAİK Başkan Yardımcısı Çağlan Mursaloğlu'nun gerçekleştirdiği, "Yatırım Paneli"nde ise Citi Türkiye Genel Müdürü & Amcham Türkiye (ABFT) Başkanı Serra Akçaoğlu, Dow Türkiye Orta Asya Başkanı İhsan Necipoğlu, GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Canan Özsoy ile Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın konuşma yaptı.



100 MİLYAR DOLARI DA GEÇERİZ

DEİK Başkanı Nail Olpak, Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması konusunda kararlı olduklarını söyledi. Olpak, "Daha fazlasını yapacak kapasiteye sahibiz" dedi. TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ da "100 milyar dolarlık ticaret hedefi için yol haritasını belirledik" diye konuştu.

New York'ta, DEİK ve Citibank tarafından düzenlenen toplantıda yatırımcılara hitap ettik. Türkiye'nin son bir yılda attığı adımlarla, küresel ticaretteki yaşanan zor süreçlere ve türbülanslara karşı en korunaklı ülkelerden biri haline geldiğini anlattık. pic.twitter.com/FIOX5YBGdL — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 25 Eylül 2019