Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Beklentiler iyiye gidiyor

Beklentiler iyiye gidiyor

Giriş Tarihi: 26.9.2019
Beklentiler iyiye gidiyor
Sanayı ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Dün eylül ayı sektörel güven endeksleri açıklandı. Hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde güven göstergeleri yukarı yönlü hareket ediyor. Yani ekonomideki beklentiler her geçen gün daha iyiye gidiyor. Biz bu iyileşmeyi kalıcı hale getirme gayretindeyiz" dedi. Bakan Varank, Çankırı'da Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 10 fabrikanın açılış töreninde, 600 milyon liralık yatırıma ev sahipliği yapan üretim merkezinin 2 binin üzerinde kişiye ekmek kapısı olacağını belirtti.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beklentiler iyiye gidiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN