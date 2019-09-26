Beklentiler iyiye gidiyor

BUGÜN NELER OLDU

Sanayı ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Dün eylül ayı sektörel güven endeksleri açıklandı. Hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde güven göstergeleri yukarı yönlü hareket ediyor. Yani ekonomideki beklentiler her geçen gün daha iyiye gidiyor. Biz bu iyileşmeyi kalıcı hale getirme gayretindeyiz" dedi. Bakan Varank, Çankırı'da Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 10 fabrikanın açılış töreninde, 600 milyon liralık yatırıma ev sahipliği yapan üretim merkezinin 2 binin üzerinde kişiye ekmek kapısı olacağını belirtti.