Siber savaşlara yerli ve milli önlem

BUGÜN NELER OLDU

BILGI Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, siber savaşların ülkelerin ulusal güvenliğine yönelik en önemli tehditlerden biri olduğunu belirterek, "Kurum olarak Türkiye'nin yerli ve milli yazılım hassasiyetine özel önem veriyoruz. Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Avcı, Azad, Kasırga gibi yazılımlar bunun ispatı" dedi. Ordularında da siber güvenlik birimleri oluşturduklarını vurgulayan Karagözoğlu, Türkiye'nin de son yıllarda siber uzay çalışmaları için siber güvenlik stratejileri geliştirdiğini dile getirdi.