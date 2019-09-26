Toparlanma sürecek krediler canlanacak

BUGÜN NELER OLDU

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, 6 başlıkta güven mesajı verdi; İktisadi faaliyetler ikinci çeyrekte dengelenme sürecine girdi. Risk primi ve finansal oynaklıklar azalacak, iktisadi faaliyetteki toparlanma sürecek. Enflasyondaki iyileşme eğilimi önümüzdeki dönemde de sürecek. Net ihracatın büyümeye katkısı artarken, cari dengedeki iyileşme sürüyor. Toparlanma üçüncü çeyrekte de ılımlı sürecek. Faiz indirimlerinin ardından kredi büyüme oranı canlanırken, önümüzdeki dönemde kredi piyasasındaki canlanma belirgin hale gelecek.İktisadi faaliyetin geçen yılın ikinci çeyreğinden itibaren dengelenme sürecine girdiğine dikkat çeken Uysal, geçen yılki daralmanın ardından gayrisafi yurt içi hasılada ılımlı bir toparlanma gözlendiğini söyledi. Ankara Sanayi Odası eylül ayı Meclis toplantısında konuşan Uysal, "Başta sanayi üretimi olmak üzere, öncü göstergeler, iktisadi faaliyetteki toparlanmanın ve ekonomideki dengelenmenin yılın ikinci yarısında da devam ettiğini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde, enflasyondaki düşüşle birlikte ülke risk priminin ve finansal oynaklıkların azalacağını, finansal koşullardaki kademeli iyileşmeyle iktisadi faaliyetteki toparlanmanın ılımlı şekilde süreceğini öngörüyoruz" dedi.Dengelenme sürecinde net ihracatın büyümeye katkısının en yüksek düzeye ulaşarak iktisadi faaliyetteki yavaşlamayı sınırladığına vurgu yapan Uysal, "Büyüme kompozisyonundaki bu değişim, dış dengede belirgin bir iyileşmeye neden olarak 12 aylık birikimli cari işlemler dengesinin 2002 yılından bu yana ilk kez fazla vermesini sağladı. Son aylarda ekonomideki yaşanan toparlanma sürecine rağmen cari dengenin ana eğiliminde bir bozulma olmadığını görüyoruz. Turizm gelirlerinin de katkısıyla 2019'un geri kalanında cari işlemler dengesindeki iyileşmenin devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu.Temmuz ve eylül aylarındaki faiz indirimleriyle birlikte mevduat ve kredi faizlerinin gerilediğine işaret eden Uysal, kredi faizlerindeki gerilemeyi hem firma hem ihtiyaç kredilerinde gözlediklerini bildirdi. Uysal, ayrıca kredi büyüme hızının, yükselişe geçtiğini ve kredi büyüme oranlarında ılımlı bir canlanma gözlendiğini belirterek, "Önümüzdeki dönemde kredi piyasasındaki canlanmanın daha belirgin hale geldiğini görebiliriz." dedi.Tüketici enflasyonunda Ekim 2018'den bu yana belirgin düşüş görüldüğünü kaydeden Uysal, "Enflasyondaki iyileşme eğiliminin devam edeceğini öngörüyoruz. Enflasyondaki düşüşe bağlı olarak enflasyon beklentilerinde de iyileşme görmekteyiz. Enflasyondaki düşüşü kalıcı hale getirebilmemiz için para politikasındaki temkinli duruşumuzu sürdürmeliyiz. Parasal sıkılığın düzeyini enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirleyeceğiz" dedi.