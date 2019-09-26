Türk Lirası’na sahip çıkalım

AKBEN'İN

BUGÜN NELER OLDU

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, "Türk Lirası'na sahip çıkmanız gerekiyor. Bu sayede de bizi ihracat alanında da Türkiye'nin ekonomisinin gelişmesi alanında da iyi günlerin beklediğini müjdeliyorum" dedi. Akben, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanlığınca düzenlenen 4. Uluslararası Tekstil Zirvesi Galası'nda yaptığı konuşmada, dünyanın önemli bir siyasi ve ekonomik çalkantıdan geçtiğini söyledi. Dünyada ekonomiyi etkileyen birçok unsur bulunduğuna dikkati çeken Akben, "Türkiye bütün bu olumsuzların arasından, çok fazla hasar, çok fazla yaralanmadan bugünlere geldi" dedi.Ülkenin önünün açık olduğunu belirten Akben, "Faiz ve enflasyondaki düşmeyle artık sizlerin yatırımlarına devam etmesini diliyorum" dedi. Şu anda Türk varlıklarının çok ucuz bir seviyede olduğunu belirten Akben, "Bu seviyeler önemli. Bunları değerlendirmek lazım. Daha yerli daha milli sanayi ve üretim konusunda da bir çaba sarf etmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, annesini kaybetti. Gülüzar Akben, Kahramanmaraş Ulu Cami'de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.