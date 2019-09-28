Derbi öncesi 350 milyonluk şok

SABAH'ın duyurduğu Emlak Konut GYO ve Galatasaray arasında Florya arsasının terk edilmemesi üzerine başlayan ve protokollerin feshine kadar uzanan kriz büyüyor. Bugün oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Emlak Konut GYO, Florya arsasını tasfiye etme kararı aldı. Emlak Konut daha önce Florya Projesi'nin iptal olacağını, satışların ve inşaatın başladığı Riva'nın ise devam etmesi için görüşmelerin yapılacağını ifade etmişti. Ancak bu görüşmelerden de sonuç çıkmadı ve dün tüm protokol fesih edildi.



İKİ AYLIK SÜRESİ VAR

Edinilen bilgilere göre, Florya arsasında teslim yapılmadığı için proje tamamen tasfiye edildi. Ancak Riva için bu durum geçerli değil. Riva'da iki taraf arasında hukuki süreç başlıyor. Ayrıca protokollerin feshedilmesi sonucunda Galatasaray, bugüne kadar Emlak Konut'tan aldığı 350 milyon lirayı geri ödeyecek. Bu ödemeyi de iki ay içinde yapması gerekiyor. Eğer kulüp borcunu ödeyemezse, arsaların mülkiyeti Emlak Konut'a geçebilir. Arsalar için 2016'da 509 milyon lira fiyat biçilmişti.



VATANDAŞIN HAKKI KORUNACAK

İki arsanın bedeli bağımsız eksperler tarafından belirlenecek ve 350 milyon lira mahsuplaşılacak. Yani Galatasaray, Florya'yı terk etmeyerek hem 1 milyar liralık gelirden oldu hem de 350 milyon liralık borca girdi. Bu süreçte Riva'daki projeden konut alan vatandaşların haklarının da korunacağı vurgulanıyor.



İPTAL SÜRECI NASIL BAŞLADI?

Galatasaray Spor Kulübü, Riva ve Florya arsalarından gelir elde etmek için Haziran 2016'da Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) ile bir protokol imzalamıştı. Riva'daki projenin inşaatı ve satışları başlarken, Florya için süreç bir türlü başlayamadı. Galatasaray'ın sözleşmeye göre 6 ay içinde bu arsayı teslim etmesi gerekiyordu. Ancak 1.5 yıl geçmesine rağmen kulüp buradan ayrılmadı. Galatasaray ise taşınması için belirlenen Kemerburgaz arazisine yönelik tedbir kararı ortaya çıkınca, buraya yeni bir tesis inşa edemedi.



1 MILYARLIK GELIRDEN OLDU

Emlak Konut ile Galatasaray'ın imzaladığı protokol kapsamında, Galatasaray Riva'dan 761.6 milyon lira, Florya'dan da 237.8 milyon lira gelir sağlayacaktı. Böylece toplam geliri 1 milyar lirayı bulacaktı.



İŞTE AÇIKLAMA

Galatasaray Spor Kulübü Derneği mülkiyetinde bulunan Beykoz İlçesi Riva Mahallesi'nde kain taşınmazlar ile Bakırköy İlçesi Şenlik Mahallesi'nde kain taşınmaz (Florya) üzerinde proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile şirketimiz arasında 2016 yılında imzalanan protokoller fesih edilmiştir.