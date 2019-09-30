Deprem, acil durum çantası alışverişini patlattı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremle paniğe kapılan vatandaşların e-ticaret platformları üzerinden yaptığı çadır, düdük, el feneri ve battaniye alışverişleri katlandı. Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, "Bir önceki haftanın aynı gününe göre çadır, düdük, el feneri, battaniye gibi malzemelerin satışında 3-4 kat artış yaşandı" diye konuştu. Erturan, sadece çadır satışlarındaki artışın normalin 3 katı olduğunu kaydetti. Erturan, "Düdük aramasında 7, powerbank aramasında 2, deprem çantası aramasında 10 katın üzerinde ve el feneri aramasında 3 kat artış görüldü" dedi. GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin de "Bazı ürünlerin eylüldeki günlük satış ortalamasına göre, deprem sonrasında adet bazında battaniye satışları yüzde 70, çadır satışları ise yüzde 35 arttı" bilgisini verdi. Elçin, "Bu sonuçlar, deprem öncesi koruyucu ve afet sonrası yardımcı önlemleri artırma konusunda bir hareketlenmenin başladığını gösteriyor" ifadesini kullandı.