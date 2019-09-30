İlk milli elektrikli otobüs yollarda

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Aselsan'ın geliştirdiği elektrikliçekiş sistemleriilk kez yollara çıkacak. Otobüs üreticisi TEMSA'nın yurtiçindeki bir müşterisi için üreteceği iki araçta kullanılacak.Askeri alanda edinilen teknolojik birikimi kullanarak elektrikli araçlarda kritik teknoloji olarak nitelendirilen Araç Kontrol ve Yönetim Sistemi, Araç Çekiş Sistemi, Şarj Sistemi, Araç ve Şebeke Entegrasyonu, Batarya Yönetim Sistemi gibi teknolojileri geliştiren Aselsan, TEMSA ile kurduğu işbirliği ile ilk yerli elektrikli otobüsü Avenue EV'yi de piyasaya sürmüş olacak.İlk tanıtımı 2016'da yapılan otobüsün, geliştirme, üretim ve test faaliyetleri üç yılda bitirildi. TEMSA da seri üretime hazır 9 metrelik MD9, 12 metrelik Avenue Electron ve Avenue EV olmak üzere 3 ayrı elektrikli modelle bu alandaki çözümlerini çeşitlendirdi. Araçların trafik tescillerinin 2020 yılı başında tamamlanması hedefleniyor. Bu gelişme, karbon emisyonunun azaltılması ve Türkiye'nin enerji bağımlılığının düşürülmesi anlamında önem taşıyor.